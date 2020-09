LeBron duwag

MAINIT na tirada ang pinakawalan ni UFC fighter Colby Covington kay Los Angeles Lakers superstar LeBron James na tinawag itong “spineless coward” matapos ang laban nito sa ‘UFC Fight Night’ main event nitong Linggo (Manila time).

Matapos magwagi kontra kay Tyron Woodley, nagbigay ng mensahe si Covington upang pasalamatan ang mga first-responder at mga sundalo na walang-sawang umaaksiyon ngayong may coronavirus pandemic.

Ngunit, kabaliktaran naman ang naging ihip ng hangin nang banatan ni Covington ang mgaaniya’y “woke athlete”.

“I want to dedicate this fight to all the first responders, all the military out there. This world would not be safe without you guys, you keep us safe, and not these woke athletes. I’m sick of these spineless cowards like LeBron James,” banat ni Covington sa NBA superstar.

Inihayag rin ni Covington ang kanyang suporta para kay President Donald Trump para sa darating na eleksiyon. (JAT)