LeBron, Davis, Lakers babalikwas sa Game 4

KAHIT ang 26th career playoff triple-double niyang 30 points, 10 rebounds at 11 assists ni LeBron James, hindi naisalba ang Lakers sa 114-106 loss sa Nuggets.

Kaya sa halip na commanding 3-0 lead, dalawang panalo pa ang hahabulin ng Los Angeles para makabalik sa NBA Finals.

Susubukan nilang dagdagan ang pressure ng Denver sa Game 4 ngayon.

Masyadong malaki ang 91-71 deficit sa third quarter na hinabol ng Lakers, naubusan.

Sa bukana ng second half, bagsak si LeBron nang abutin ng siko ni Jamal Murray.

Mukhang namingwit talaga ng foul si James pero binili ng referees ang pain, tinawagan ng flagrant 1 ang Nuggets star.

Split ang free throws ni James, at natapos ang sumunod na posesyon sa sablay na 3-pointer ni Anthony Davis.

Ipinagpag ni LeBron ang natikmang siko, kumayod ng 6 straight points pagkatapos pero iwan pa rin ng 18 ang Lakers papasok ng fourth.

Maangas nang 17 points, 7 rebounds at 9 assists ang nilista ni LeBron sa loob ng first three quarters pero may 5 turnovers din.

Absent ang support cast ni LeBron, 5 for 16 lang sa 3-point range sa first three periods.

Sa kabila, may pinagsamang 44 points ang bench ng Nuggets kina Monte Morris, Michael Porter Jr. at Jerami Grant pandagdag sa combined 40 points at 16 assists nina Murray ay Nikola Jokic. (VE)