LeBron atat rumampa

GUSTO nang pumarada ni LeBron James upang iselebra ang kampeonato ng Los Angeles Lakers sa NBA at Los Angeles Dodgers sa World Series.

Kampeon sa 2019-2020 NBA season ang Lakers matapos talunin ang Miami Heat sa Game 6 ng kanilang best of seven finals, habang idinispatsa rin ng Dodgers sa anim na laro ang Tampa Bay Rays para tanghaling kampeon sa World Series.

Bagaman atat nang pumarada si LeBron, batid pa rin nitong delikado pa ang sitwasyon dahil sa coronavirus pandemic.

“Man can we PLEASE have a parade!!! I know I know we can’t but DAMN I wanna celebrate with our @Lakers & @Dodgers fans!!! LA is the city of CHAMPIONS,” tweet ni @KingJames. (Ferdz Delos Santos)