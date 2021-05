LeBron abangers sa bomba ni Curry

PINAGHAHANDAAN ni LeBron James at ng Lakers ang pasabog ni Stephen Curry.

Numero uno sa depensa ang Los Angeles sa NBA ngayong season, nagbibigay lang ng 106.8 points sa bawat 100 possessions ng kalaban.

Minarkahan na ng Lakers si Curry.

“We know who the head of the snake is: It’s Steph,” deklarasyon ni Los Angeles big man Anthony Davis. “We gotta do our best to contain him.”

Si Curry ang pinakamainit na shooter sa kasalukuyan, nag-average ng 35-plus points sa huling 15 games.

Kumakana ang two-time MVP ng 42 percent clip mula sa labas ng arc.

“We anticipate they’re going to throw the kitchen sink at Steph,” ani Warriors coach Steve Kerr.

Nag-full practice si James nitong Martes sa bisperas ng play-in. Gustong ipakita ni LeBron na naka-recover na siya mula sa bumalik na high ankle injury.

Uupuan ng winner ang No. 7 seed sa Western Conference, toka ang No. 2 Phoenix.

Iho-host ng loser ang winner sa kabilang play-in sa pagitan ng Memphis at San Antonio para pag-agawan ang No. 8. (VE)