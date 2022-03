LeBron 2nd na sa NBA iskoran

UMUKIT uli ng kasaysayan!

Ito ang panibagong marka ni 4x NBA champion LeBron James matapos idikit ang pangalan kay NBA legend Kareem Adbul-Jabbar.

Nitong Sabado [Linggo, Manila time] ay umiskor si ‘The King’ ng 38 puntos sa laban nila kontra Washington Wizards na nagdala sa kanya sa ikalawang puwesto sa NBA all-time scoring list.

Nakamit ni 37-anyos LeBron ang 36,947 total NBA points sa loob ng 1,363 laro sa liga.

Naungusan niya ang dating No. 2 highest scorer na si Karl Malone na may 36,928 points.

Tanging 1,140 markers na lang ang kailangang ilista ni ‘LBJ’ para matapatan niya ang number 1 highest scorer na si Kareem na may 38,387.

Bagaman malapit nang maabot ni LeBron ang numero 1 ay dedma lang ito at hindi niya masyadong sineseryoso.

“I will not allow myself to think about it. I’ve always just played the game the way I’ve been playing it over the years, and these things have just happened organically by just going out and playing the game the right way,” pahayag ni James. (Aivan Episcope)