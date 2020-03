Leachon: Velasco tatraydorin ni Cayetano

KINUMPIRMA ni Oriental Mindoro Rep. Salvador Leachon na ang nababalitang kudeta laban kay Speaker Alan Peter Cayetano ay pasakalye lamang para labagin ang ‘15-21’ term-sharing agreement nina Cayetano at Marinduque Rep. Lord Allan Velasco.

“This is just actually a prelude for disengagement or ‘yong pag-dishonor ng term-sharing agreement,” wika ni Leachon sa interview ng Unang Balita.

Sa ilalim ng kasunduang kinasa mismo ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte, si Cayetano ang unang uupong Speaker sa loob ng 15 buwan at susunod naman si Velasco sa nalalabing 21 buwan hanggang magtapos ang 18th Congress sa 2022.

Ayon kay Leachon, kaya pinalutang ang isyu na binabalak ni Velasco na ikudeta si Cayetano ay para maisulong ang pagsira sa term-sharing agreement ng dalawa.

Buwelta naman ni Cayetano, hindi drama o gawa-gawa lamang niya ang tangkang kudeta sa Kamara.

Sa kabila nito, sinabi ni Cayetano na tutuparin niya ang kasunduan kaya wala dapat ipag-alala si Velasco.

“I always keep to my commitment. I don’t want to be a liar,” paniniyak ni Cayetano sa press briefing.

“Ang may problema sa commitment is Velasco not me,” giit pa niya.

Bukod dito, ayon pa kay Cayetano, kilala na rin umano si Velasco na mahilig magpalusot kahit huling-huli.

“Si Congressman Velasco sanay naman siyang mahuli, so masanay na rin siyang umamin,” ayon pa kay Cayetano. (Eralyn Prado)