Lea tiklop sa katarayan ng ina

Kahit hindi na mabilang ang international acting at singing recognition ni Lea Salonga, at kahit 50-years old na siya, wala pa rin siyang panama sa angas ng kanyang ina, si Mommy Ligaya Salonga.

Tiklop pa rin si Lea sa katarayan at pagiging matigas sa paniniwala ng ina. Gaya ng isang ordinaryong mother and daughter relationship, may isyu ring pinagdadaanan sina Lea at Mommy Ligaya.

“My mother can be quiet a stubborn woman. Once she set in her thoughts, she is immovable. A few days ago I called her out on it and said, ‘Ma, it doesn’t matter what I tell you (even though I know I’m in the right side), I won’t be able to change your mind.’

“Her reply: “No, anak you won’t.”

Naaliw ang mga follower ni Lea dahil kahit isang Broadway superstar na ito, hindi ito makaporma sa ina, na malayo sa ibang mga star na kung tratuhin at manduhan ang kanilang mga magulang ay parang mga asong sunud-sunuran lang sa kanilang naisin.

Heart hindi mabenta sa mga fan

Ibang klase talaga si Heart Evangelista. Kung ang ibang artista ay deadma lang sa mga follower nila, si Heart, lahat ng mga comment ng mga fan ay nire-retweet niya.

“I try to read everything on Twitter. That’s how I meet/see people,” sey ni Heart.

Aminado si Heart na hindi siya ang tipo ng aktres na may malaking fan base.

“Wtf, you’re the purest person in the world. I would die to be in the same room as you. I love you Heart, screw haters,” sabi ng isang fan kay Heart.

“Don’t die on me! Hahaha but seriously i was never the type to have a huge fan base because not everyone understands me but just wanna say I appreciate you. Thank you for seeing my heart,” tugon ni Heart.

Makalipas ang 35 taon:

‘Capt. Barbell’ costume ni Edu natagpuan sa Cavite

Pagkaraan ng 35 taon ay muling naibalik kay Edu Manzano ang kanyang iconic Captain Barbell costume, na ginamit niya sa remake ng nasabing superhero komiks character na prinodyus ng Viva Films.

Ipinakita ni Edu sa kanyang Instagram ang poster ng pelikula at ang costume na hawak-hawak pa niya sa larawan.

“Capt. Barbell is back!? Nawala in 1986 pero natagpuan sa Cavite kahapon sa bahay ng anak ni Mars Ravelo na si Ms. Rita. Salamat Louie & Rita sa mga magagandang alaala. #angbato #lipadcaptbarbel #bida #pinoysuperhero #marsravelo,” sabi ni Edu.

Makikitang nag-fade na ang kulay ng costume at nagkaroon na rin ng konting mantsa, pero nanatiling buo pa rin ito.

Sa pelikulang ito unang nagsuot ng “Darna” costume si Sharon Cuneta, para sa isang special appearance.

Janine, JC lalaban sa Osaka IFF

Sasabak ang pelikula nina JC Santos at Janine Gutierrez na “Dito at Doon” sa Osaka International Film Festival. Nakahilera ang poster ng pelikula nina Janine at JC sa iba pang mga entry sa naturang festival, na mula sa iba’t ibang bansa, na magsisimula sa Marso 5.

Hindi makakadalo sina Janine at JC sa Osaka dahil sa estado ng COVID-19 sa Japan, lalo na sa Pilipinas. Ang balita ko ay bawal pang magpunta ang mga Pinoy sa Japan.

Daniel muntik malunod

Ibinahagi ni Daniel Matsunaga ang video na naglalaman ng mga pagsemplang niya sa tubig dahil sa wake boarding. Kitang-kita sa mga video kung paano sumadsad, hampasin ng tubig ang mukha niya, lumubog sa tubig.

Bagamat hindi naman daw siya nasugatan o naaksidente, reklamo lang niya ay marami siyang nainom na tubig. Muntik daw siyang malunod sa sobrang dami ng tubig na nainom niya sa tuwing sumisemplang, at lumulubog siya sa manmade lake.