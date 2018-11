Lea super inggit sa Rachelle, Dwayne photo

Naloka nang husto si Lea Salonga nang masilip niya sa Instagram ni Rachelle Ann Go na kasama nito ang isang Hollywood superstar.

“Huwaaaaaaaatttt?????” sabi ni Lea sa comment nito sa post kung saan kasama nga ni Rachelle ang ­super sikat na Hollywood star na si Dwayne Johnson, o “The Rock”.

Nanood nga si Dwayne ng “Hamilton” kung saan isa sa mga lead actress si Rachelle. Nasa London si Dwayne nu’ng panoorin niya ang “Hamilton.” Maki­kita sa gallery ni Rachel na may photo rin si Dwayne sa buong production sa backstage matapos ang ­performances nila.

Na-starstruck si Rachelle sa presence ni Dwayne at ang pagiging humble nito na malayo sa kanyang ­stature bilang malaking Hollywood star.

“The ROCK. Oh, man!!! He is so cool!!! Thank you for the lovely words @therock #hamiltonlondon,” sabi ni Rachelle.

Well, nakasama na nga sa photo ni Rachelle sina Tina Turner, Keira Knightley, Emma Stone, Benedict Cumberbatch at marami pang iba. Lahat ng mga nakapanood sa musicale at kay Rachelle ay nagsasabing magaling ang Pinay artist.

Kris Bernal sa 2021 pakakasal sa Chinese BF

Itinakda na ni Kris Bernal ang taon kung saan at kailan niya gustong magpakasal.

Nag-post si Kris ng larawan niya na naka-wedding gown siya.

Nagandahan at na­dala nang husto si Kris sa kanyang suot na gown kaya naman hindi niya napigilang mangarap ng isang magandang kasalan.

“The most frequent question people ask me is when will I get married. Honestly, I’m not yet sure. I’m still enjoying my career! But since I’d love to start my own family in the future, maybe you’d get to see me walk down the aisle in 3-5 years! And def in a simple yet stunning gown similar to the one I’m wearing from @elizabethhalliedesign,” sabi ni Kris.

Ang kasintahan ngayon ni Kris ay isang Chinese entrepreneur na katuwang din niya sa kanyang food business na supplier rin niya ng mga prime meat.

Nagsimulang lumago ang samahan nilang dalawa na nauwi sa romantic relationship dahil sa pagsu-supply ng lalake ng mga meat product.

Well, tignan natin kung aabot pa sa tatlo hanggang limang taon ang ­paki­ki­pagrelasyon ni Kris sa nasabing food businessman.

Nanay nina Alessandra, Assunta katawa-tawa sa socmed

Nagbibigay ng aliw ang nanay nina Alessandra at Assunta de Rossi sa mga netizen, si Mommy Nenita Schiavone. Bumibida ngayon sa social media ang ina na ito nina Alex at Assunta dahil sa #saanpapuntangpuring.

Laging naka-post ang video ni Mommy Nenita sa IG wall ni Alex habang tinatanong niya ito na “saan papuntang puring?”

Sumasagot naman sa tanong ang nanay ni Alex, na parang umaarte ito sa harap ng kamera. May mga pagkakataong nabubwi­sit ang ina ni Alex kapag tinutukan na siya ng kamera sa cellphone na hawak-hawak ni Alex, dahil wala siya sa mood o hindi na niya gustong paglaruan pa ng anak sa video.

Pero lumalaon, nasasanay na rin ang ina ni Alex na makipagkulitan sa anak sa mga tanong nito. Ang mga nakakatuwang sagot, wrong pronunciation, halaklak ni Mommy Nenita ang pumapatok sa mga follower ni Alex.

Idagdag pa ang kasimplehan nito na suot ang duster at halos hindi nagsusuklay ng buhok. Pinagtri-tripan ni Alex ang ina, pero hindi rin nakakaya ng aktres dahil sumasambulat ang tawa niya sa kainonsentahan ng nanay niya.

Ang intensyon lang ni Alex ay kulitin lang ang nanay niya at isali sa kanyang trip. Pero dahil marami na ang tumutok sa kanyang mga video post, lagi na ngang kinukunan ng aktres ang mother niya.

Kiray matapang ang apog sa pagpapaseksi

Ayaw talagang paaawat at pakabog ni Kiray Celis sa mga naglipang mga sexy photo sa social media, at nag-post din siya ng kanyang mga daring photos sa Instagram.

Dalawang mga sexy photo ang in-upload ng ­komedyana sa kanyang IG wall suot ang pink two piece bikini. Hindi nagbibiro si Kiray sa kanyang pagbalandra ng kanyang katawan, dahil seryoso ang mukha nito ­habang kinukunan ng kasama niya.

In fairness, hindi man nabiyayaan ng Angelique face si Kiray, binigyan naman siya ng magandang figure. Lalaban sa pagandahan ng katawan si Kiray sa mga kasabayan niya sa showbiz.

At sa tapang ng kanyang apog, tila walang makakapigil sa kanyang ibalandra ang isa sa mga asset niya. At marami naman ang nag-a-appreciate sa kanyang kaseksihan.