Lea nagpatutsada sa ‘theatre community’

Pinag-uusapan sa social media ang tungkol sa tweet ni Ms. Lea Salonga na naka-address sa theatre community na ayon sa kanya ay isang maliit na mundo lamang.

Walang diretsahang sinabi ang Broadway star na may pinariringgan siya, o may inaasar, pero iisa lamang ang tinutumbok ng kanyang mensahe at ‘yung itrato nila ang bawat isa na isang tao talaga, itrato na may kabaitan sa puso dahil ang lahat ay nagkaka­rinigan.

Actually ang peg ni Ms. Lea ay parang isa itong reminder lamang, pero para sa ibang mga netizen, mukhang ito raw ay personal na karanasan ng Philippine pride sa larangan ng pagkanta na idinaan na lamang niya sa pagti-tweet.

Napaka-straight forward na tao ni Ms. Lea kaya ang pakiramdam ng karamihan ay alam nila na may basehan ang tweet niyang ito.

Ni hindi naman nagkukumpirma ang ­singer-actress kung para ba ito sa isang tao lamang, o para sa pang­kalahatan which is a good thing naman dahil baka nga ang iba’y nakakalimot ng kanilang boundaries.

Aba, hindi talaga naiiba ang theatre sa showbiz dahil may kanya-kanyang eksena talaga ang bawat taong bahagi ng mundong ito.

Sabi nga ni Lea, “The musical world is so small that we hear EVERYTHING. So here’s a piece of advice from me to you: be a good human, treat one and all with respect and kindness, and leave your negativity in the toilet. It doesn’t belong in the theatre. K.Thx.Bye.”

Ang sarap ding i-tweet ito sa La Nueva Tsismosa ng local showbiz, devah? Ha-ha-ha!

Korekek!

Derrick ayaw ilantad ang dyowa

Ngayon ang 22nd birthday ni Derrick Monasterio. Wala pa kaming balita as of presstime kung may celebration ba ito dahil baka nga raw may taping ito sa mismong araw ng kanyang birthday para sa teleserye nila ni Barbie Forteza ang Inday Will Always Love You.

Kung nagkataong may taping sila ngayon, aba, double celebration ito para sa dalawang major cast ng Inday Will Love You dahil kaarawan din ni Barbie kahapon, July 31.

Sinikap naming tawagan ang manager ni Derrick na si Manny Vallester, pero wala pa raw siyang natatanggap na message kung may taping ang dalawa dahil nag-taping ito noong Lunes, July 30, kaya as of presstime, wala pa siyang update.

Nasanay rin kasi kami na tuwing birthday ng Kapuso actor ay laging may pa-surprise ang kanyang mga ta­hanga, kaya naghihintay rin kami kung ano ang ganap sa araw na ito.

Naku, sorpresahin kaya siya ng kanyang someone special na up to now ay ayaw pa niyang aminin o ipaalam sa publiko dahil gusto niyang maging pribado ito?

Si Barbie, gulatin din kaya siya ng kanyang dyowang si Jak Roberto?

Well….malay natin, noh!

Happy birthday Derrick and Barbie!