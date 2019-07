Lea nagpatutsada sa ‘taba’ ni Sharon?

Naging kontrobersyal ang tweet ni Lea Salonga ng “Just so you know, our chairs didn’t break down.” Ikina-react ito ng maraming netizen lalo na ng mga fan ni Megastar Sharon Cuneta.

Nagkasama sa last season ng “The Voice Philippines” sina Lea at Sharon. This season ay hindi kasama as coach si Sharon dahil tatlo lang ang coach para sa bagong season ng “The Voice Kids” na kinabibilangan nila Lea, Sarah Geronimo at Bamboo.

Dahil sa tweet na ito ni Lea, inakala ng mga netizen na pinatatamaan niya si Sharon dahil sa weight nito noong nagkasama sila sa “The Voice PH”.

Pero nilinaw ni Lea na wala siyang pinatatamaan.

“Uhmmm… why are some folks seeing shade in my posts where there isn’t any? Just know that when I throw, you’ll see my shadow. I’m that good,” explain pa ni Lea.

Nakatanggap tuloy si Lea ng bashing mula sa mga netizen.

“#No360s meaning #NoShawie.”

“Pailalim tumira at manlait lola niyo.”

“Yun sinasabi nyang nakasira ng chair eh yun din nagbigay kasiyahan at kakulitan. Pwede ba wag laitin si ate shawie at napa-kadami na nyang achievements!”

May iba namang pinagtanggol ang naging tweet ng Tony Award-winning actress:

“No shade nmn tlga. Creative lang ang minds ng maduduming utak. Voice kids phils is always with 3 judges and that’s them 3. Grabe maka issue.”

“Please don’t make an issue out of that statement. peace!” (RMendoza)