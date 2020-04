Lea Michele itinatago ang pagbubuntis

Buntis na rin ang Glee star na si Lea Michele. Ito ang first baby nila ng mister niyang si Zandy Reich na president ng clothing company na AYR.

Nakita kasi si Lea na lumabas ng isang medical building sa Los Angeles at suot ay loose fitting clothes. Isang sign daw iyon na tinatago nito ang kanyang baby bump.

“Staying home and staying active! It’s so important to keep our minds and bodies in a good place during this difficult time💛 Loving my @getthemirror now more than ever ✨,” post ni Lea on Instagram habang naka-quarantine ito.

Makikitang suot nito ay isang blue sweater na medyo nahahalata na ang kanyang baby bump.

Kinasal sina Lea at Zandy last year sa Northern California after being engaged noong April 2018. (Ruel Mendoza)