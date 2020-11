Lea kinontra ni Kuh kay Biden

Sawsaw ang mga Pinoy star sa panalo ni Joe Biden bilang bagong Presidente ng Amerika. Kahit hindi mga US citizen o permanenteng naninirahan sa Amerika ang mga ito ay nagbunyi sila sa pagkapanalo ni Biden.

Si Direk Erik Matti ay nabuhayan ng loob at ini-relate sa Pilipinas ang sitwasyon ng tagumpay ni Biden.

“This win tells us there’s hope!” sabi niya.

Kumontra naman si Kuh Ledesma sa post ni Lea Salonga, na nag-aalala sa legalisasyon ng abortion sa US.

“So more abortions. May God turn the hearts of the democrats around n help America to return to what is good so that the world too maybe influenced the right way,” sabi ni Kuh.

Hangang-hanga naman si Karen sa tagumpay ni Kamala Harris na wagi ring vice president, dahil ito ang kauna-unahang babaeng naluklok sa naturang posisyon.

Sa post naman ni KC Concepcion, marami ang nagtanggol kay Donald Trump.

***

Baby ni Sofia bongga ang b-day

Pinabongga ni Sofia Andres at mister na si Daniel Miranda ang 1st b-day photo shoot ng anak. Masisilip sa Instagram ni Sofia ang mga larawan ng bata.

Mistulang debut ang photo shoot na nababalutan ng napakaraming peach, baby pink, white roses at mga balloon na parehong kulay ang hagdan kung saan nakaupo ang batang si Zoe.

Nag-peach gown din si Sofia para tumerno sa color theme ng anak, samantalang nag-leather jacket naman si Daniel.

Masasabi ngang suwerte si Sofia dahil nakakaluwag-luwag sa buhay ang dyowa niya.

***

Jestoni ipinagmalaki si Pierce

Proud father si Jestoni Alarcon sa academic achievement ng kanyang anak na si Pierce Alarcon. Ipinangalandakan ni Jestoni ang graduation photo at diploma ng anak sa pagtatapos nito sa kursong Bachelor of Science in Bio Chemistry sa De La Salle University.

Sa mensahe ng aktor para sa anak, ramdam ang kasiyahan bilang ama.

Sa panahon ng pandemya, malaking bagay sa isang maga-aral at sa buong pamilya ang ganitong achievement.

***

Juday, Ryan ginawang meaningful ang kaarawan ni Yohan

Kahit sila-sila lang buong pamilya, masaya at very meaningful na ipinagdiwang ng mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo ang 16th birthday ng kanilang panganay na si Yohan.

Sa mga larawang pinoste nina Juday at Ryan sa Instagram, makikitang lima lang silang sama-sama sa harap ng maraming layer ng doughnut na ginawang birthday cake.

Nakapambahay lang sina Juday at Ryan pati ang kanilang dalawang tsikiting. Tanging si Yohan lang ang nakaayos.

Binihisan lang ng mga balloon ang backdraft ng cake para sa okasyon.

Dahil ingat na ingat ang mag-asawa sa COVID19, gumawa na lang ng virtual party get-together sa kanilang mga kaanak at pamilya.