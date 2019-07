Lea, Chris Bowman nag-reunion sa UK

Nagkaroon ng reunion ang original “Miss Saigon” stars na sina Lea Salonga at Chris Bowman sa opening ng UK tour ng una na “Lea Salonga In Concert: The Original Miss Saigon Returns sa Cardiff’s Wales Millennium Centre.”

Sina Lea at Chris ang unang gumanap bilang Kim and Chris sa critically-acclaimed and award-winning musical na “Miss Saigon” sa original West End production in London noong September 1989. Sumikat ang duet nila Lea at Chris sa “Miss Saigon” na “Sun and Moon” and “The Last Night of the World.”

Nagulat ang audience ni Lea nang biglang umakyat sa entablado si Simon at nag-duet sila ni Lea ng “A Whole New World” na mula sa Disney animated film na “Aladdin.”

Pinasalamatan ni Lea si Chris sa pagtanggap nito na maging guest sa kanyang concert.

“It was an absolute pleasure to welcome Simon on stage to perform with me this evening. It was a very special moment for me at the start of my debut UK solo tour and I think the audience enjoyed it too!”

Nag-tweet pa si Lea ng: “Yup, this happened! Thank you, BroadwayWorld! @SimonBowman16.”

Nag-tweet din si Simon ng: “Re united again this time in my home town Cardiff wales Uk the fabulous @MsLeaSalonga.”

Ang mga susunod pang concert dates ni Lea ay sa July 10 (Nottingham, Royal Concert Hall), July 11 (Birmingham, Symphony Hall), July 13 (Manchester, Opera House), July 18 (York, Barbican) and July 21 (London, Palla-dium). (Ruel Mendoza)