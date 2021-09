Lea bibida sa ‘Pretty Little Liars’ ng HBO

Hinintay lang pala na makalabas ng kanyang bahay, makabalik sa abroad, si Lea Salonga para ulanin ito ng mga international project.

Kakatapos lang ni Lea na maging presenter sa Tony Awards sa UK, nakatakda naman siyang magbida kasama ang iba pang Hollywood star sa isang sikat na series.

Opisyal na ngang pinakilala si Lea bilang cast ng “Pretty Little Liars: Original Sin” na mapapanood sa HBO Max. Pinangalandakan ng Broadway star sa Instagram, kalakip ang larawan ng iba pang American star.

“The moms have descended upon the town of Milkwood! And we have secrets and lies of our own (can’t let the children have all the fun).

“So excited to be part of the cast of Pretty Liars: Original Sin!” sabi ni Lea.

Bukod kay Lea, kasama rin sina Elena Goode, Carly Cope, Zakiya Young, Sharon Leal sa cast.

Aprubado sa senado: Anne nagbunyi sa tagumpay ng ‘end child rape’

Nagbunyi si Anne Curtis nang maaprubahan ng Senado ang pagtaas sa

edad mula 12 hanggang 16 taon sa statutory rape.

“Approved: The Senate approved on 3rd and final reading the bill raising the age to determine statutory rape from below 12 to 16 years old.”

“A big thank you to our senators for approving #EndChildRape bill today! And to all the advocates who used their voices to raise awareness. This is a huge step in turning this bill into law. #ForEveryChild,” sabi ni Anne.

JM, Ejay pinarangalan ng AFP

May nagawa para sa Philippine Air Force sina JM de Guzman, Ejay Falcon, kaya pinarangalan sila at kinilala ang pagiging reservist nila ng ahensya.

Magkasunod na nag-post sina JM, Ejay sa kanilang mga social media account ng mga larawang kuha sa isang ceremony ng PAF.

“Philippine Airforce Reservist Recognition Day 2021,” sabi ni Ejay.

Kasama niya sa mga photo si JM, na ginawaran din ng award. Makikita sa IG ni JM na hawak-hawak ang plaque of recognition.

Solenn 7 beses sinampal si Nico

Bagamat pagpapakita ng physical abuse kay Nico Bolzico mula sa asawa nitong si Solenn Heusaff ang video post ng una sa kanyang Instagram, marami pa rin ang naaliw sa eksena, lalo na ang mga misis na nangangating makaisa sa kani-kanilang mga mister.

Mapapanood sa IG ni Nico ang ilang beses na pagsampal ni Solenn sa mukha niya.

Na-establish naman sa una pa lang na acting lang ang konsepto ng video, na dinaan sa laro.

Sa simula naghahanap kunwari ng online acting class si Nico sa laptop.

Humarap sa kanya si Solenn at pinagmalaki ang kanyang mga talent, kabilang na ang pagiging aktres, kaya hindi na raw kailangan ng mister niya ng acting lesson.

Pumayag si Nico sa guessing game ni Solenn, na kapag nahulaan nitong umaarte siya, may premyong halik ito sa kanya.

Pero ‘pag hindi, may sampal itong matatanggap. Sunud-sunod ang sampal ni Solenn kay Nico dahil lagi itong nadadala sa eksena ng asawa at hindi niya nahulaan na acting pala ito.

Sa tantiya namin ay umabot sa pito ang sampal ni Solenn kay Nico.

Anyway, maaring hindi magandang panoorin ito sa social media lalo na ng mga bata, na nakikita nilang nagkakasakitan ang mag-asawa.

Pero nasa caption ni Nico na hindi siya nasaktan sa drama nila ni Solenn.

“I would like to say that no husband was harmed in this video, but i would be acting. Don’t try the game at home with your wife…” sabi ni Nico, kasunod ang pagpu-promote ng ini-endorso nilang cooking gas.