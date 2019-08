LBC stagfest may 1,200 entries na

HUMATAK na ng 1,200 entries ang “Luzon Breeders Cup (LBC) 9 -Stag Derby” series at may natitira pang 25 eliminations sa buong Luzon.

Sa Pasay City Cockpit, sasabak ang mga miyembro ng Luzon Gamecock Breeders Association (LGBA) sa set B eliminations ngayong Biyernes, Aug. 9 na mga ihahatid ng Sagupaan Superfeeds at Complexor 3000.

May 17 sa 78 entries ang bumira ng dalawang panalo nitong Biyernes, Aug. 2.

“We are on track of achieving the projected number of participants. All entry fees in excess of the guaranteed prize will be given to the winners,” deklara ni Luzon Gamecock Breeders Association (LGBA)president Nick Crisostomo.

Nag-ambag na ng 356 entries ang LGBA.

Ang parating na iskedyul pa ay sa Aug. 6 sa Dinalupihan Coliseum, Aug. 7 sa Pangasinan Coliseum at Luisiana Coliseum, Aug. 8 sa Sta. Monica Cockpit at Balagtas Cockpit Batangas, Aug 9 sa Pasay City Cockpit at Cagayan Cockpit Arena, at Aug. 11 sa Talogtog Cockpit Arena, Darasa Cockpit, Manila Cockers Club at New Gentri Sports Complex. (Enjel Manato)