LBC-Araneta pinagmulta ng DTI sa kapalpakan

NASAMPOLAN ng Department of Trade and Industry (DTI) ang LBC Express Corporation ng mga Araneta dahil sa pag­labag sa Consumer Act of the Philippines nang hindi nito na-deli­ver ang package na pinadala ng isang consumer.

Multang P240,000 ang ipinataw ng DTI sa LBC Express Corporation dahil sa hindi pagtupad sa kanilang tungkulin sa costumer.

Ayon sa ulat, may pinadalang package ang Facebook user na si Aileen Santos sa Laguna mula Parañaque nu’ng Mayo.

Hindi dumating sa takdang oras ang packag­e kaya panay ang tawag ni Santos sa LBC na pinadalhan pa niya ng screenshot ng mapa ng bahay para paghatiran ng package.

Pagkalipas ng 12 araw ay sinabihan ng LBC ang pinadadalhan ni Santos na kailangang pick up-in niya mismo ang package sa warehouse ng kom­panya kung ayaw nitong ibalik sa nagpadala ang package.

Para makuha ang package ay pumunta ang pinadalhan ng package sa warehouse ng LBC.

Dahil sa pangyayari ay iginiit ni Santos na kailangang imbes­tigahan ng LBC ang pangyayari pero hindi ito ginawa ng kompan­ya kaya nagreklamo si Santos sa DTI.

Nagkaroon ng positibong resulta ang reklamo ni Santos sa LBC dahil pinagmulta ito ng P240K at inutusan ding i-refund ang P180 binayaran para sa deli­very nu’ng Hunyo 11.

Ikinatuwa ni Santos ang naging desisyon ng DTI dahil nakamit na niya ang katarungan.

“These penalties are a hefty reminder to ‘big corporations’ that they really need to take care of their ‘small custo­mers’. Because we deserve it. So yes, this is what Justice looks like,” sabi ni Santos.

Tinanong ng Abante ang LBC tungkol sa pangyayari pero wala itong tugon.