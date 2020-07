Lazada, Shopee pinalusot prank order

Nabahala si Marlord Elumba ng Calamba nang makita niyang may P174,424.14 halaga ng mga produkto ang ide-deliver sa kanya ng Lazada na hindi man lang niya inorder.

Nagtweet si Elumba sa @theramzoned na noong July 8 ngayong taon sa @LazadaPH at @asklazadaph para matulungan siyang i-cancel ang mga order na hindi niya ginawa bago mailipat sa item for shipping ito.

Tweet niya sa Lazada Philippines noong July 8, “Please help me ma-cancel tong mga order na to bago mapunta sa shipping status. Kawawa rin yung mga nagpo-process at nagde-deliver ng orders.”

Nagsimula dumating ang mga text kay Elumba ng Lazada Philippines noong July 9 ng 10:37am para sabihing dinideliver na ang mga items sa kanya kahit pa nasabihan na niya itong hindi niya ito inorder.

Noong July 8, may dineliver naman sa kanya ang @ShopeePH na hindi din niya inorder na dumating din sa kanya. Isang araw bago ang delivery din niya tinext ang Shopee Philippines at nabababahala siya at naabala ang kuya sa Ninjavan na nagdeliver.

Sa P174,242 na halaga ng mga produktong inorder sa kanyang pangalan at pina-deliver sa kanyang address ay ang 20 cubic feet, side by side inverter refrigerator na ang pinakamahal sa halagang P56,000.

May nakansela namang 7 cubic feet na inverter refrigerator na nagkakahalagang P21,195. May inorder ding cellphone na nagkakahalagang P23,030 at may mga kama pang inorder at spin dryer. May mga sex toys ding inorder sa kanyang pangalan at address.

Nanawagan din si Elumba sa National Bureau of Investigation (NBI) para tulungan siya.

Tinangka ng Abante na hingan ng reaksyon ang Lazada at Shopee subalit wala pa rin itong naging tugon hanggang sa isinusulat ang balitang ito. (Eileen Mencias)