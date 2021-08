Lazada seller niraket buyer ng kama

Hindi na napasakamay ang biniling hospital bed ng isang Lazada customer ay naglaho ring parang bula ang ibinayad nito sa isang seller ng nasabing sikat na online shopping.

Nauna rito ay nakontak ng buyer na si Ice Idanan, ang isang Lithuania 135 Shop sa Lazada para bilhan ng hospital bed ng kanyang inang may sakit sa halagang P5,000.

Pero ayon sa buyer ay hindi na niya matagpuan kahapon sa Lazada list ng mga seller ang Lithuania 135 shop na kanyang nakatran¬saksiyon.

Sabi ni Idanan sa Facebook post nito na may kasamang mahigit 40 screenshots ng pag-uusap nila ng seller kuno: “I admit I was very gullible and stupid to fall for all this. Umiyak na ako, tumaas BP ko, asthma attack. Tangina.”

Nag-chat sina Idanan at seller sa Viber para magtanong ng mga detalye tungkol sa kama.

Tinanong nila kung maide-deliver agad at sumang-ayon naman pero sinabihan umano silang mag-order na lang diretso sa kanila kaysa sa Lazada. Dahil sa pag-asang agad maide-deli¬ver ay nag-downpayment sila sa GCash ng P2,500 sa 0945-683-9867 na ang pangalan sa GCash ay Edna M.

August 1 sila nagbayad at sinabihan silang ide-deli¬ver ang kama ng alas-6:00 ng umaga kinabukasan.

Nang alas-9:00 ng umaga na at wala pa, nag-pm na sila ulit at sinabihang kaila¬ngan na nilang bayaran ng buo ang kama.

Nagduda na sila dahil wala pa silang natatanggap na acknowledgement receipt kaya sinabi nilang babayaran nila nang buo ang kama kung bibigyan sila ng invoice.

Agosto 2 ng alas-9:30 ng umaga, nagpadala muli ng P2,500 sa GCash account number 0945-683-9867 ang buyer na nakapangalan din kay Edna M kaya pinadalhan siya ng invoice ng RBZ Bike ng alas-9:47 ng umaga.

Pero sinisingil muli ito ng P8,000 ng alas-10:26 ng umaga, para umano sa customs at may “demurrage penalty” at detention charge na P5,000.

Dala na rin ng pag-aalala sa ina na gagamit ng hospital bed ay nagbayad muli si Ice ng P5,000 at muling ipinadala sa GCash, alas-10:48 ng umaga.

Kasunod nito ay ina¬bisuhan siya na dumating na sa NAIA ang kama at na-examine na sa customs ngunit sinisingil daw sila ng P5,000 para sa transit bonds coverage. Tinanong na lang niya kung nasaan ang shop at doon na lang pi-pickup in ang kama.

Dahil sa inabot ay humingi na lang ng refund sa seller si Ice pero walang ibinalik ang Lazada seller at binigyan pa siya ng scammer ng bible quote.

Gabi ng Agosto 3 ay hiningan muli ang buyer ng karagdagang P2,000 para daw ma-process ang full refund.

“I am sharing the screenshots so it won’t happen to you. They even used God to take advantage of people in need. Sayon a yung 18k Mr. Chinese Man. God bless you,” sabi ni Idanan. “Sorry. I just really believed in humanity too much. Mabait/tanga lang talaga ako mas¬yado. Sayang pera. Sorry mommy. Lord, kayo na bahala sa mga ganitong tao.”

Tinangkang hingan ng reaksiyon ang Lazada sa panloloko ng isa nitong seller pero wala pa itong tugon hanggang sa isinusulat ang balitang ito. (Eileen Mencias)