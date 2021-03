Lazada prinomo droga, bata sa 3.3 sale

NAGULAT ang mga netizen nang makita ang isang bata at droga sa mga item na naka-promo sa Lazada Philippines sa 3.3 sale nito.

Unang binatikos ng celebrity na si Kim Atienza ang Lazada dahil nag-a-advertise ito ng droga na magpapa­tulog at mag-i-imobilize sa tao para hindi sila makagalaw at walang magawa kung sakaling lalapastanganin.

“Shame on you @LazadaPH Do you even know what you are selling? Is this even legal? I’m calling you out. Shame,” tweet niAtienza kahapon kasama ang sponsored ad ng Lazada Philippines kung saan kasama pa ang produkto sa 3.3 promo nito na may kasama pang P100 voucher.

Ayon kay Toby @tobaltweets, “I don’t even think it’s porn they are selling. It’s a device to make people lose consciousness! My god… The Chinese loosely translates to: “(victim) won’t move no matter the environment.”

“Mygosh… why do they even allow that? I’m a big Lazada customer but this? They don’t even screen what they are sel­ling!!! And cry innocence when somebody gets raped,” tweet ni divine reyes @realdivi.

Sa tweet ni Atienza sumagot ang iba pang netizens para isumbong pa ang ilang pang mga iligal na binibenta ng Lazada Philippines tulad ng isang kabataan.

Nag-tweet si L.A @lenooA kay Atienza at sa Lazada Philippines ng image ng isa pang sponsored ad ng Lazada na “masipag na kapatid” naman ang binibenta sa halagang P1 na may larawan ng isang batang lalaki.

Tweet ni Joseph Ryan Matias @itsmeRyeMatias, “Woah…! Very alar­ming…”

“Wow, sponsored ad pa sya ng Lazada!” tweet naman ni Mary Coroza @mamugara.

Humingi naman ng paumanhin ang LazadaPH sa comment nito sa tweet ni Kim at sinabing paiimbestigahan nila ito sa kanilang team at gagawan ng aksiyon.

Pero lumipas ang ilang oras ay mu­ling nanawagan si Kim dahil nasa ad wall panel pa nila ang produkto.

“Your ad is still out of your team investigates!”

Naglabas rin ng opisyal na pahayag ang Lazada at iginiit na araw-araw tinitingnan ng kanilang mga tauhan ang kanilang product listings pag hindi ito sumusunod sa kanilang patakaran.

Paglabag sa kanilang patakaran ang produktong binibenta, tinatanggal nila ito sa oras na makita.

Nagpasala­mat ang Lazada Philippines sa mga nagtimbre sa kanila sa mga nakikita nila sa social media. Sa tuwing nangyayari ito, iniimbestigahan nila ang produkto at ang seller at tinatanggal ang product o dini-deactivate ang seller ‘pag nilalabag ang kanilang kasunduan sa kanila. (Eileen Mencias/Rey Pumaloy)