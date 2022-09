Lawn Bowls squad sasabak sa Japan

UNTI-UNTING nagbabalik ang Philippine Lawn Bowls Association (PLBA) sa internasyunal na kompetisyon partikular sa 2023 Cambodia Southeast Asian Games, 19th Hangzhou Asian Games sa Japan at Asian Championships sa Malaysia.

Ito ang inihayag ni PLBA founder at pinakaunang president Ronalyn Redima-Greenlees sa pagdalo nito sa online program ng Philippine Sports Commission (PSC) na People’s Sports and Conversations.

Sinabi ni Greenlees, na naging 2019 SEA Games Lawn Bowls competition manager at nagwagi ng bronze medal sa Women’s Pair kasama si Nenita Tabiano, na 10-katao na may limang lalaki at limang babae ang kasalukuyang nasa ebalwasyon para kanilang ipapadala sa torneo na sasabak sa singles, pairs, triples, fours at team.

Asam ng national squad makapagwagi ng medalya sa pagsali sa Japan International Open na gaganapin sa Oktubre 27 hanggang 30 sa Kobe, Japan pati sa Asian Championships na isasagawa sa Kuala Lumpur, Malaysia sa Pebrero 20 hanggang 24 na magbabalik matapos magpahinga ng dalawang taon dahil sa naganap na COVID-19 pandemic. (Lito Oredo)