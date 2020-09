Laure tameme sa ‘pedopilya’

TAHIMIK at wala pang nakukuhang reaksiyon mula kay UST Golden Tigresses star EJ Laure kaugnay sa relasyon nito sa dating child actor na si Bugoy Carino kung saan ay inamin ng mga ito ang pagkakaron nila ng baby.

Tinawag ng ilang netizen na pedopilya ang dating team captain ng UST dahil ‘grooming’ umano ang ginawa nito kay ‘Goin Bulilit’ actor Bugoy.

“Why are you guys defending her. Bugoy was 15 and she was 20 when they had the baby. If the gender are swapped and babe yung minor ipagtatangol nyo parin ba yung lalake? This is sad,” sey ng isang netizen.

“Tuwang tuwa kayo sa pedophile iwwww,” pahayag naman ng isa pang active social media user.

“Kadiri lang! you were corrupted by a20 yr old.. sorry but its disgusting,” saad pa ng isang Twitter user.

Marami ring nagpaabot ng kanilang suporta kina EJ at Bugoy.

“Wag nyo nang pansinin yung mga bashers inggit lang sila baka hindi pinanagutan kaya ganun hehe jk. Staystrong po and staysafe sa inyo,” suporta ng isang netizen.

“Wag nyo pansinin ung mga taong pinanganak na inggetera at judgemental. Gwen nyo kung anu yung makakababuti pra lage kau happy,” dagdag pa ng isang supporter.

Sinubukan ng Abante Sports na hingin ang panig ng 23-anyos na ngayong mommy na volleybelle ngunit nanatili itong tahimik. (Abante Sports)