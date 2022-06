Laure pahinga muna sa paluan

Nakatuon muna ang pansin ni Santo Tomas Lady Tigresses open hitter at league-leading scorer Ejiya “Eya” Laure sa pagre-recover sa kanyang injury, gayundin ang pagtutok pa rin sa pagsasanay kasunod ng masaklap na three-straight sweep kontra sa Ateneo Lady Eagles sa stepladder Final Four nitong Martes

Nananatiling top scorer ang 23-anyos na 2019 UAAP Rookie of the Year awardee sa 84th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament, kung saan tinulungan niya ang Espana-based squad na makuha ang second place 7-2 kartada sa first round.

Subalit hindi naging sapat ang 15-puntos na produksiyon sa 23-25, 23-25, 20-25 na pagkabigo laban sa defending champions para tapusin ang season sa 4th place.

“Gusto ko munang mag-isip. Sa ngayon wala pa talaga akong masasagot diyan,” wika ng dating member ng national volleyball team hinggil sa sunod na magiging desisyon at katayuan niya para sa koponang pinaglaruan sapol ng ito’y nasa high school pa lamang.

“Pag-iisipan ko mabuti kasi hindi naman madali iwan na lang ‘yung UST,” wika ni Laure na parte ng national squad na sumungkit ng double bronze medal sa 2019 ASEAN Grand Prix. (Gerard Arce)