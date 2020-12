Laure kinilig sa 2 Thai

NAG-UMAPAW ang kilig ni Universitry Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s indoor volleyball star Ejiya ‘Eya’ Laure nang makapiling ang dalawang sikat na Thai actor via virtual event.

Bumida sa fan online meet sina “2Gether: The Series” stars Vachirawit Chiva-aree na mas kilalang Bright at Metawin Opas-iamkajorn o alyas Win.

Binahagi Linggo ng 21-year-old, 5-foot-10 outside hitter ng University of Santo Tomas Golden Tigresses ang ilang larawan kasama ang Thais sa screen shoot photos na may caption sobra ang kilig ng dating national volleybelle. (Janiel Abby Toralba)