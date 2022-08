Lauer, Brewers binokya Dodgers

SA unang pagkakataon ngayong 2022, tumikim ng shutout sa Dodger Stadium ang Los Angeles.

Nagsabwatan sina Eric Lauer at apat na relievers ng Milwaukee Brewers para bokyain ang Dodgers 4-0 nitong Lunes.

Best record sa Major League Baseball ang 84-37 ng Dodgers, highest-scoring team din ngayon, pero naputol ang nine-game home winning streak.

Sa pang-anim na laro overall ngayong season ay nablangka ang Los Angeles matapos walisin ang Miami sa bisa ng 19 runs at 34 hits sa kanilang three-game series noong weekend.

“It’s always a good series when we play them, it’s always has that kind of playoff feel,” ani Lauer, nagbigay ng five hits sa five innings, tigalawa ang na-strikeout at binigyan ng walk.

Paglabas ni Lauer, tatlong hits na lang ang binigay ng Brewers bullpen.

Pumitik ng homer si Luis Urias sa sa fourth, tatlong beses pa muling umiskor ang Milwaukee sa ninth. (Vladi Eduarte)