Latino bashers ni Winwyn kinuyog sa socmed

Kawawa ang mga Latino na prangka sa pagsasabi ng kanilang opinyon na hindi karapat-dapat na manalo si Winwyn Marquez bilang Reina Hispanoamericana 2017 dahil hindi siya nakakaintindi at hindi fluent sa pagsasalita ng Spanish language.

Parang suicidal o sinubukan ng bashers ni Winwyn na tapusin ang sariling buhay dahil sa kanilang mga komento.

Kinukuyog at matindi ang buwelta sa kanila ng mga tagapagtanggol ng unang Asian na nanalo ng naturang beauty title.

Hindi yata alam ng mga kritiko ni Winwyn na favorite past time ng mga Filipino ang mag-surf sa Internet, makisawsaw, magbigay ng komento sa halos lahat ng isyu, ipagtanggol ang mga kababayan na inaapi at naaapi.

Actually, hindi lamang ang mga Filipino ang nagtatanggol kay Winwyn dahil may open-minded Latinos ang nagdedepensa sa kanya at naniniwala na karapat-dapat na manalo ang Filipina actress dahil sa gand­a at talino nito.

Imbes na batikusin si Winwyn, dapat na magpasalamat sa kanya ang sour graping Latinos dahil siya ang dahilan kaya nalaman ng mga Pilipino na may beauty pageant na Reina Hispanoamericana ang pangalan at matibay na patunay ang official Facebook page na puro mga Pilipino ang likers at naglalagay ng mga positive comment.

Korona ni Winwyn ‘milyon’ ang halaga

Ipinapanood namin sa isang Filipina na expert sa Spanish language ang video ng pagsagot ni Winwyn Marquez sa question and answer portion ng Reina Hispanoameri­­cana 2017 sa coronation night na naganap noong Sabado, November 4, sa Santa Cruz dela Sierra, Bolivia.

Tama ang kutob namin na hindi kumpleto ang translation sa sagot ni Winwyn dahil ayon sa Pinay na aming nakausap, hindi eksakto at may mga na-miss na salita ang Spanish interpreter.

“‘Yung translation sa question and answer, I would say na 90% accurate, so not bad naman. At least, nanalo si Winwyn,” ang sabi ng Pinay na expert sa Spanish language.

Pula ang kulay ng Reina Hispanoameri­cana crown ni Winwyn at gawa ito ng Tauro Jewelers­, isa sa major sponsors ng beauty pageant at sikat na jewelry store sa Bolivia.





Nagkakahalaga ng $12,000 ang mga bato at $10,000 dollars ang tiara ni Winwyn na may simbolo ng krus at napapalibutan ng semi-precious stones at translucent crystals.

Zanjoe panakip-butas ni Rhian?

Michelle Katigbak ang pangalan ni Rhian Ramos sa Fallback, ang pelikula ng Cineko Productions at Star Cinema na mapapanood sa mga sinehan simula sa November 15.

Location manager si Michelle ng isang movi­e company at may boyfriend na ginagampanan ni Daniel Matsunaga na may ibang babae na nagugustuhan kaya naghanap siya (Michelle) ng back up o fallback, ang ex-boyfriend niya na binigyang-buhay ni Zanjoe Marudo.

Maselan ang kuwento ng Fallback na concept ng direktor at writer na si Jason Paul Laxamana. Nagkaroon ng idea si Laxamana na isulat ang kuwento ng Fallback dahil sa isang study na nabasa niya.

“‘Yung in-explore namin na concept ng Fallback or option, the material is inspired by a British study na nagsa­sabi na almost 50% ng women, may fallback lovers pero siyempre, sikreto lang nila.

“Pa­rang gusto ko lang i-explore sa pelikula kasi ‘yung karakter ni Michelle, nagpapaka-wais siya, ayaw na niyang masaktan.

So, in case na hindi mag-work ‘yung current relationship niya, hanap siya agad ng fallback para meron kaagad siya na pampalit.

“I would like to differen­tiate it from rebound kasi­ maraming nako-confuse kung ano ang difference ng fallback sa rebound.

“Ang rebound, parang panakip-butas ‘yun eh. After your heart is broken, you find a replacement, you fill the void.

“Ang fallback, parang reserba habang meron ka pang current relationship, huma­hanap ka na ng iba,” ang paliwanag ni Laxamana tungkol sa bagong movie project niya.