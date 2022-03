Lastimosa, Falcons hindi papakulelat

HINDI magpapaiwan, kung ‘di man magkampeon ang pangungunahanan ni Jerom Lastimosa na Adamson Soaring Falcons sa 84th University Athletic Association of the Philippines 2022 men’s basketball tournament.

Magpapasiklab din San Marcelino-based squad laban sa pitong iba pang pitong team kasama ang mabibinyagan sa liga na kanilang coach na si veteran mentor Raoul Cesar ‘Nash’ Racela.

Inisyal sa misyon na mahigitan ng Adamson quintet ang sixth place finish sa Season 82 noong 2019. Kinansela ang pang-83 edisyon ng liga nitong 2020 at 2021 dahil sa panbdemya.

Bilang paghahanda para sa torneo na sisiklab sa Marso 26, lagare ang AdU bubble training camp sa Ermita campus at nagkaroon din ng isang practice game kamakailan.

Kahit indi inalat sa game na iyon, ibinahagi ni Racela via text message sa Abante Sports Linggo: “We lost but we were competitive against La Salle. Hopefully, we improve some more before the tournament starts.”

Ilan sa 20-man training pool na huhugutan niya ng lineup sina Joaquin Jaymalin, Jed Cedrick Colonia, Keith Zaldiva, Didat Hanapi at iba pa.

Unang makakabangga ng Falcons sa opening day ang National University Bulldogs. (Janiel Abby Toralba)