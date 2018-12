Last Dance: D-Wade, LeBron nagpalitan ng uniporme

SA huling pagkakataon, nagtagpo sina LeBron James at Dwyane Wade sa basketball court Lunes ng gabi sa 108-105 win ng Los Angeles Lakers kontra Miami Heat sa Staples Center.

Wala sa game ang focus, kundi sa Last Dance ng dalawang NBA greats bago magretiro si Wade pagkatapos ng season.

Kasama ng fans ang asawa ni Wade na si Gabrielle Union sa courtside na nanood sa 32 minutes na inilaro ng high-scoring guard. Scoreless sa 0 for 5 shooting si Wade sa first half pero may 6 assists.

Nakuha niya ang ritmo sa third nang umiskor ng 8 at itinuloy hanggang fourth. Tumapos siya ng 15 points – lahat sa second half – at may 10 assists at 5 rebounds.

Pagtunog ng final buzzer, nagyakapan sa court ang magkaibigan, nagbiruan, nagtawanan bago nagpa­litan ng jersey. Nagpiyesta ang photographers sa posibleng huling picture ng dalawa na magkasama, magkatunggali sa court.

“I appreciate you letting it end here,” ani Wade kay LeBron patungkol sa Staples Center sa LA.