Last chance na ba ni Duque sa Abril?

Parang time bomb na mga tropapips ang sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas dahil sa patuloy na pagdami ng mga tinatamaan ng virus at namamatay. Pero pagdating sa bakunang panlaban sa virus, nananatiling nakatungangang abangers ang mga Pinoy.

Sa bagal at dami ng mga puna tungkol sa ginagawang pagbabakuna sa Pilipinas, maging ang Moody’s Analytics eh hindi maganda ang nakikita sa kanilang bolang kristal sa magiging kapalaran ng bansa sa harap ng nararanasan nating pandemya.

Hanggang sa ngayon, puro “to arrive” at “contract sealed” ang nababalitaan natin sa mga bakuna na noong una eh sinasabi ng ilang opisyal na hindi naman daw dapat madaliin ang pagkuha. Ngayon, napag-iiwanan na tayo para maprotektahan ang mga medical frontliners at ang mga nakatatanda na mas delikadong dapuan ng virus.

May dumating ngang donasyon na higit isang milyong doses ng bakuna pero parang slow motion naman sistema. Dahil dito, nagbabala ang Moody’s na baka hindi makamit ng bansa ang inaasam na “herd immunity” sa populasyon ng Pilipinas ngayon taon.

Kapag nangyari ito, bukod sa marami pa rin ang magkakasakit at posibleng madedo sa virus, magiging atrasado rin ang pagbawi ng ekonomiya. Ang resulta, marami pa rin ang maghihirap.

Kung walang magbabago sa makupad at sablay na pamamahagi ng bakuna, sinabi ng Moody’s na baka sa 2023 pa natin makamit ang inaasam na herd immunity–at aabutan pa ng eleksiyong 2022.

Sa herd immunity mga tropapips, inaasahan na mapipigilan na ang pagkalat ng virus kahit 70 milyon lang ng mahigit 100 milyon populasyon natin ang mabakuhan–‘ang magic number na ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, ay magagawa bago matapos ang taong ito–2021.

Ang target na iyan ni Duque eh ambisyon din ni vaccine czar Secretary Carlito Galvez. Pero magagawa kaya nilang mabakunahan 70 milyon Pinoy sa loob ng natitirang siyam na buwan?

Aba’y sabi ni Duque, kaya raw dahil 450,000 katao ang kanilang babakuhan sa loob ng isang araw simula sa Abril. Sa buwan na ‘yan daw kasi magsisimulang magdatingin ang milyon-milyong bakuna.

Pero kung pagbabatayan ang nasa 200,000 katao na nabakunahan mula sa mahigit 1 milyong donasyon na COVID vaccine sa nakalipas na higit dalawang linggo, aba’y marami ang napapataas ang kilay sa sinasabing target ni Duque na 450,000 na bakuna bawat araw simula sa Abril.

Kapag nagawa ni Duque na makapagbakuna ng 450,000 katao sa loob ng isang araw simula sa Abril, baka makabawi siya sa mga sablay ng DOH. Bukod dito, baka nga maging “better” ang Pasko ngayong taon kung makakamit ang herd immunity. Pwede pang magamit ‘yan na pampapogi ng administrasyon para sa darating na eleksiyong 2022.

Ang kaso, kapag napako ang target na 450,000 na turok araw-araw simula sa Abril, magiging paasa na naman si Duque at dapat na sigurong ipaubaya niya ang kaniyang puwesto sa taong kayang gawin ang kaniyang trabaho.

Kung ituturo naman at sasabihin ni Duque na hindi magagawa ang 450,000 na turok bawat araw dahil sa problema sa suplay ng bakuna, aba’y opisyal ng militar si Galvez at tiyak na alam din niya ang dapat gawin kapag may malaking sablay at ang buong bansa ang nakataya. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”