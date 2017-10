Lasing kalaboso sa panununtok ng bata

Kulungan ang kinabagsakan ng isang lalaking lango sa alak matapos na bigla na lamang nitong suntukin nang walang kaabog- abog ang isang dumadaan ng batang lalaki sa Navotas City kamakalawa ng gabi.

Sa ulat ni PO1 April Lyn Bravo ng Navotas City Police – Women and Children Protection Desk (WCPD), bandang alas- 11:30 ng gabi nang maganap ang insidente sa kahabaan ng Leongson Street, Barangay San Roque ng nasabing lungsod.

Nasa lamang at tapat ng kanilang bahay ang biktimang si Road Almer Dela Cruz, 10 taong gulang, nasa elementarya nang dumating ang suspek na si Rodelio Magtalas, 48-anyos ng nasabi ring barangay na lasing na lasing.

Nang makita nito ang paslit na noon ay nakatalikod ay bigla na lamang niya itong pinagsusuntok sa batok at sa may gulugod dahilan upang agad na bumagsak ng padapa ang biktima. Isang kaanak naman ng biktima ang nakatanaw sa ginawa ng suspek dahilan upang mabilis nitong tawagin ng ina ng biktimang si Almira Dela Cruz, 47 anyos at sabay silang napalabas ng bahay upang saklolohan ang paslit.

Dahil sa tama sa kanyang gulugod ay halos mawalan ng malay ang biktima na mabilis din namang ipinatingin sa espesyalista at ngayon ay nasa maayos na na kalagayan.

Agad na nagtungo sa himpilan ng pulisya ang mag-ina at inireport ang nangyari.

Sa isinagawang follow up operation ng mga awtoridad ay aaresto ang suspek na ngayon ay nasa kustodiya na Navotas City detention cell at nahaharap sa kasong physical injury in relation to RA 7610 o Special Protection Aagaints Child Abuse, Exploitation and Discrimination act.