Laser para sa tuhod

Ang tuhod ang pinakamalaking joint ng ating katawan. Isa din ito sa pinakamahalagang joint upang mabuhat at maigalaw ang ating buong katawan. Dahil dito, isa din ito sa madalas na maaksidente. Tungkol sa tuhod ang tanong sa atin ngayon. Naaksidente ang ating reader kamakailan, pababa ng sasakyan nadulas at hindi na maigalaw ang kaniyang tuhod. Normal naman ang X-ray, ngunit may isang laboratory pang pinapagawa ang kanyang doktor at rinekomendahan na maoperahan. Banggit ng kapitbahay nya ay baka i-laser daw ang kanyang tuhod. Ano po ba ito at makakalakad pa ba muli ang kanyang katanungan.

Mahirap nga naman gumalaw kung apektado ang tuhod. Sa pagkakataon na maaksidente, kailangan maipahinga dahil siguradong magang maga ito. Nakapag pa X-ray na ang ating reader ngunit wala naman nakita kundi normal na buto. Hindi ito mali dahil sa walang nakita. Ito ay dahil maaaring hindi sa buto ang problema. Napakadaming soft tissues na pwedeng maapektuhan sa tuhod. Andyan ang Anterior Cruciate Ligament o ACL, Medial at Lateral Collateral Ligaments, Medial at Lateral retinacula, ang Medial at Lateral Meniscus para sa tracking ng tuhod, ang Patellar Tendon, ang synovium na mistulang sponge sa loob ng kapsula para mabigyan ng tamang nutrisyon ang mga ito, at ang kapsula mismo. Sa dinamidami, hindi ito nakikita sa X-ray. Ang makakakita kung may problema, anomalya, o patolohiya ay ang Magnetic resonance Imaging o MRI. Ito ang hinihiling sa kaniya ng kaniyang doktor.

Kung sakaling may problema, gaya ng mag punit, maaaring hindi basta basta matutulungan ng gamot dahil hindi na medikal ang kondisyon, kundi mekanikal. Maaaring tahiin, tanggalin, o palitan depende sa pangangailangan. Sa panahon ngayon na ang layunin ay maging minimally invasive na ang mga operasyon, mayroong procedure na ginagawa para sa tuhod na tinatawag na Arthroscopy. Hindi ito laser, at sa totoo lang, wala namang laser na talagang ginagamit. Ang ginagawa dito ay, imbes na buksan ang tuhod na parang libro, ay gagawa ng maliliit na daanan. Ang tawag dito ay portals, kung saan ipapasok ang mga scopes na nakakabit sa kamera, konektado sa ilaw at sa fiberoptic cables, na tuluyang konektado sa monitor o TV. Sa teknolohiyang ito, maliliit lang ang sugat at kung minsan, napapalakad na kinabukasan ang pasyente. At Oo, makakalakad muli kung ang pakay ng operasyon ay maayos ang problema nang makakilos at lakad muli mula sa aksidente.

Gayon pa man, maski gaano kaganda ang operasyon, wala pa din tatalo sa pagiingat ng hindi maaksidente.

Hanggang sa susunod ! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.