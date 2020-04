Lasalyano sa Maynila, Sumikat sa Mundong Espanyol

Noong isang linggo, tinag ako sa tweet ng aking kaibigang peryodista sa Espanya na si Jesús Valbuena, “A week ago, polymath Luis Eduardo Aute passed away. His legacy will transcend the generations that admired his unique work. Maybe the most prominent Filipino-born artist of all times, he’ll hopefully be known also in Filipinas. Rest in Peace, Kapatid.”

Sumakabilang buhay si Aute noong 4 Abril 2020 sa Espanya sa edad na 78. Na-stroke siya noong 2016 at mula noon ay hindi na bumuti ang kalagayan.

Sabi ni Valbuena, siya marahil ang pinakasikat na alagad ng sining na isinilang sa Pilipinas. Pero aminado ako na ako mismo hindi ko siya kilala. Kaya sinikap kong silipin ang kanyang ambag sa daigdig upang ipakilala siya ng bahagya sa inyo.

Si Aute ay isang Espanyol na isinilang sa Pilipinas sa kalagitnaan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig noong 13 Setyembre 1943. Lasalyano pala ang lolo mo (noon ang tawag sa kanila at Lasalista) at ayon kay Valbuena, “He learned Tagalog [and English] at the old La Salle and moved to Spain as a kid, but always carried Filipinas in his very big heart.” Nagbalik sa Madrid noong 1954.

Ayon kay Valbuena, si Aute ay isang “virtuoso”, isang “polymath”—isang taong maraming kaalaman o talento: Naging prominenteng mang-aawit, manunulat, makata, pintor, iskultor at direktor ng mga pelikula.

Nang maanyayahan siya sa Cuba upang tumugtog, nagkaroon ng tuberculosis at napilitang magpagaling sa Havana, at doon naman nagkaroon ng back-to-back concert kasama si Silvio Rodriguez, isang pagkakaibigan na nagbunsod ng “international best-selling album” na “Mano a Mano”. Mahigit 30 album ang kanyang ginawa kasama na ang “La Musica de la Libertad” (Ang musika ng kalayaan). Ayon sa Billboard, “[His] politically charged songs became popular during Spain’s transition from dictatorship to democracy.” Ang pinakasikat niyang akda ay ang “Al Alba” (Sa madaling araw), isang pagpupugay sa mga biktima ng diktadura ni Francisco Franco.

Sumuporta rin siya sa pakikibaka laban sa mga inhustisya sa Palestina. Ayon sa editor ng The Palestine Chronicle na si Ramzy Baroud, “Aute will always be with us, because his melodies of love, beauty and freedom will continue to resonate among all freedom and justice-loving people in Palestine and throughout the world.”

Isa sa huling proyekto niya ang pagsasalaysay ng “Los Ultimos de Filipinas: Regreso a Baler” ni Valbuena, na tungkol sa huling mga sundalong Espanyol at ang mabuting trato sa kanila ng mga Pilipino. Sinabi ni Valbuena sa “El Diario,” “Only the immense joy of having known him and the immortal legacy of his work can compensate, in a small part, the deep pain and sadness for the earthly loss of this maestro, a humble sage, whom we will always carry in our hearts. Just as he taught us.”

Paalam, Luis, aming kapatid sa kalayaan.