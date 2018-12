Las Piñas, Muntinlupa Paskong tuyot sa Maynilad-MVP

PAHIHIRAPAN ng Maynilad ­Water Services Inc. ang mga residente ng ilang barangay sa Las Piñas City at Muntinlupa City sa loob ng dalawang linggo ­nga­yong Disyembre.

Sa text message nito sa mga residente, sinabi ng Maynilad na “some of our customers in Brgy. Almanza Dos, Las Piñas City and Brgys Poblacion and Tunasan, Muntinlupa City will have rotational water supply daily, between the hours of 01:00 AM and 03:00 AM until December 21, 2018…”

Ibig sabihin nito, kailangang magpuyat ng mga residente para makaipon ng karampot na tubig mula sa Maynilad.

Hindi sinabi ng kompanyang pag-aari ng binatang negosyanteng si Manny V. Pangilinan at ng DMCI kung bakit ‘yung tatlong barangay lamang ang pinili gayung karamihan ng tubig sa katimugang Maynila tulad ng Las Piñas, Muntinlupa, at Parañaque ay sa Putatan Treatment plant nanggagaling.

Tatlong linggo na kahapon na hirap sa tubig ang ilang mga residente sa Las Piñas at Muntinlupa at gabi-gabi na sila kung sabihan ng Maynilad na may emergency water interruption. Bale isang buwan at isang linggong magti­tiis ang mga tao at negosyo sa lugar. Para sa marami, krisis na ang sitwasyon ng tubig kung tatlong linggo araw-araw na silang nawawalan ng tubig.

Sabi ng Maynilad, pangit ang tubig sa Laguna Lake kaya ki­nontian nito ang tubig na luma­labas mula sa Putatan Water Treatment Plant. Kinailangan daw kasing mas madalas nilang linisin ang filter para masegurong malinis at potable ang tubig na lalabas sa gripo.

Inaasahan ng Maynilad na sa Disyembre 21 pa nito matatapos ang paglilinis at pagbomba ng facility at maisasaayos ang production. Magtatagal daw ito dahil hindi nila isasara ang treatment plant.