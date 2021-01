Larry King positibo sa COVID-19

Nakikipaglaban ngayon ang 87-year old broadcast legend na si Larry King sa COVID-19. Naka-confine sa L.A. hospital ang former CNN host at nakalagay siya sa mga pasyente na may elevated risk dahil sa ilang mga sakit pa nito tulad ng pagkakaroon ng stroke, heart disease, prostate and lung cancer, and type 2 diabetes.

Ayon sa rep ni King, nailabas na ito ng ICU after 10 days.

Hinala ng isang source na nahawa si King sa isang health care worker na bumisita sa bahay nito. They also claim that one of King’s sons has contracted the Coronavirus.

Sa isang health update ni King sa programang Extra ni Billy Bush, sinabi nito: “No oxygen mask, just a tiny tube of supplemental oxygen for Larry. We’re all cautiously optimistic. He wills himself better every time he gets sick. I’ve never seen anything like it.” (Ruel Mendoza)