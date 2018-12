Laro’t-Saya Zumbathon qualifiers napili na

SAMPUNG mahuhusay na mga lalaki at babae sa hiwalay na kategorya ang napasaya ng Philippine Sports Commission (PSC) sa Laro’t-Saya sa Parke (LPS), PLAY ‘N LEARN Sports for Free matapos makapasok sa panghu­ling aktibidad sa taon ang grassroots prog­ram na National Zumbathon Finals sa Disyembre 16.

Sinabi ni PSC–LSP Overall coordinator Julia ‘Dhole’ Llanto na pauna pa lamang ang ginanap kahapon ng umaga na pagpili sa kabuuang 60 kalahok na maglalaban sa 2 oras na walang tigil na zumba sa mas pinasaya at pinala­king event para sa family-oriented at community based nitong programa para ituro ang sports.

“Magkakaroon din ng mga champion sa ibang lugar na ginaganap ang Laro’t-Saya like sa Quezon City at San Juan. Ang mga winner doon by age category ay magsasama-sama at maglalaban-laban sa grand zumbathon dito natin gagawin sa Burnham Green ng Luneta,” ani Llanto.

Isasagawa ang pilian ng mga representante sa Quezon City Memorial Circle Sabado ng umaga, Disyembre 15, alas-tres ng hapon naman sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan para sa mga kategorya na 41 years old and above male at female category at sa 40 years old and below male at female division.

Nagwagi sa 41 years old and above female sina Cynthia Bonifacio (1st), Liza Pastrano (2nd), Malou Aseniero (3rd) at Rose Mabanta (5th) habang sa male sina Randy Aposta (1st), Richard Francisco (2nd), Joey De Guzman (3rd), Nick Castro (4th) at Camilo Mempin (5th).

Ilang nagwagi ang agad na umuwi at ‘di na nakilala sa 40 years old and below female kung saan ay panalo si Michelle Erom (1st), Joy Yang (2nd) at Jay Anne Lopez (4th) habang sa male ay nagwagi si Rocky Manlulu (1st), Michael Poblete (2nd), Derek Enriquez (3rd) at Hapon Teodosio (5th).