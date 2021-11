Laro’t Saya balik-Davao

IKINATUWA ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman William ‘Butch’ Ramirez ang unti-unti nang pagbabalik ng mga grassroots sports development program, community based activities at youth and family oriented program matapos ang halos dalawang taong pahinga dahil sa Covid-19.

Ito ay matapos i-relaunched ang PSC’s Laro’t Saya sa Parke (Play and Learn Sports for Free) sa Davao del Norte nitong Nob. 21 kung saan mahigit sa 70 katao ang dumalo sa ginanap na weekend activities sa Rotary and Freedom Parks.

*Health-safety protocols were observed. Face masks are required and was allowed to be taken off only during active movements. All staff has complete vaccinations. Physical distancing was also observed,” ayon sa post ng PSC sa cocial media acccount.

‘Hopefully, our grassroots rolls out sa lahat ng mga dating pinaggaganapan na mga lugar,” pahayag Lunes ni Ramirez, na utak sa naging modelo ng UNICEF na Sports for Peace at Youth Grassroots Sports Development ng ahensya. (Lito Oredo)