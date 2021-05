Lapid pinalakas ang batas sa negosyo

Naghain si Senador Manuel `Lito’ Lapid ng isang panukala para amiyendahan ang Republic Act No. 10644 o Go Negosyo Act upang mapalawak ang saklaw ng serbisyo sa mga negosyo center.

Sa kasalukuyang batas, ang mga serbisyong nakapaloob sa Negosyo Center ay tulong sa pagsisimula at pagrehistro ng negosyo, proseso ng dokumento, financing at marketing sa pamamagitan ng One Town One Product (OTOP) program.

Para mapalawak ang presensya ng Negosyo Center, isinusulong ni Lapid na palakasin pa ito at gawing Rural Export Center.

Ito’y dahil ang mga rural business ay malayo sa trading at commercial center gayudin sa mga transportation hub tulad ng international airport at seaport.

Bukod sa kanilang lokasyon, ang mga rural business ay mas nahihirapan sa pag-access sa international market at pag-export ng kanilang produkto o serbisyo.

“Patunay ang napakaraming Negosyo Centers sa buong bansa, sa tagumpay ng batas na Go Negosyo Act. Naisip natin na magandang mas palakasin pa ang mga Negosyo Center at gawin na rin silang Rural Export Centers para mas matulungan pa ang mga mga kababayan nating may maliliit na negosyo na nasa mga malalayo at liblib na lugar,” sabi ni Lapid.(Dindo Matining)