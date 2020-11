Lapeña negatibo na sa COVID-19

Inanunsyo ni Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) Director General Isidro Lapeña nitong Miyerkoles na na-test siyang negative sa coronavirus disease.

Sabi ni Lapeña, naka-isolate siya simula nang magpositibo sa COVID-19 noong Sabado kasabay ni Senador Ronald dela Rosa.

Dalawang beses na aniya siyang na-test na negatibo sa virus at patuloy ang pagiging asymptomatic niya o walang anumang sintomas ng virus.

Sa panayam sa radyo, sinabi ni Lapeña na sa tingin niya’y hindi sa Senado niya nakuha ang virus.

“It is somewhere outside ng aking household ‘yung napagkunan ko. ‘Yun ‘yung gusto natin i-trace at to put a stop to this para hindi na mag-spread. ‘Yan ‘yung lesson learned sa akin kasi I follow strict protocols bilang director-general ng TESDA so I set the example…. Mukhang somewhere somehow eh nalusutan ako,” lahad niya. (IS)