Laoag City ilalagay sa MECQ

Simula Nobyembre 27, ilalagay sa modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Laoag City dahil sa pagtaas ng kaso ng coronavirus disease sa lungsod.

Ayon kay Mayor Michael Marcos Keon sa panayam sa telebisyon, dalawang linggo tatagal ang MECQ status sa lungsod o hanggang Disyembre 11.

“Now, under the acute daily attack rate, its 3.1 percent and the two-week growth rate is 300.8 percent. This puts Laoag City on the high risk and this justified the government declaring Laoag City under MECQ,” paliwanag ni Keon.

Dagdag niya, sa ilalim ng MECQ, may ilang negosyo ang hindi maaaring mag-operate gaya ng mga entertainment industry at may produktong alak.

Sasailalim naman ang mga residente sa home quarantine at isang miyembro lang ng bawat pamilya ang papayagang makalabas para bumili ng pangangailangan gaya ng pagkain at gamot.

Sa ngayon aniya ay 52 ang active case ng COVID-19 sa lungsod. (IS)