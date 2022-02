Lantaran bentahan! US binira talamak na peke sa ‘Pinas

Sa kabila ng kampanya ng pamahalaan laban sa pagkalat ng mga pekeng produkto sa bansa, lumitaw na mas matapang at malakas ang loob ngayon ng mga seller ng mga pekeng produkto sa Greenhills Shopping Center sa San Juan City na walang pakundangang ibinubuyangyang ang mga paninda.

Ibinunyag ng Office of the United States Trade Representative (USTR) na sa halip na kabugin dahil sa posibilidad na maaresto at makasuhan, kabaligtaran pa umano ang nangyayari ngayon sa Greenhills Shopping Center na itinuturing na sentro ng bilihan ng mga pekeng electronics at mga branded na fashion items.

Lumitaw na mas agresibo at mas matapang ang mga seller ng pekeng produkto sa nasabing sikat na shopping center dahil na rin umano sa tindi ng kompetisyon bunsod ng pagdagsa ng mga pekeng produktong dumarating sa bansa.

Ayon sa 2021 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy ng USTR, karamihan sa mga pekeng produkto na nakalantad pa sa tindahan ng mga seller ay mga electronic, relo, pabango, sapatos at iba pang fashion item na kung bibilhin sa mga boutique o malalaking mall ay nagkakahalaga ng ilang daang piso kumpara sa halos P1,000 pataas lang na presyuhan sa nasabing shopping center.

Wala umanong takot ang mga seller na ilantad ang mga ibinebenta nilang pekeng produkto sa kabila ng kampanya ng national at local goverment gayundin ang binuong working group na kinabibilangan ng iba’t ibang ahensiya mula sa National Committee on Intellectual Property Rights at Department of Information and Communications Technology (DICT).

“Sellers of counterfeit goods are reportedly becoming bolder in displaying and openly discus¬sing the illicit nature of the counterfeit goods, instead of discreetly hiding the counterfeit goods under the tables as they did in the past,” ayon sa ulat.

Nilinaw naman ng USTR na kinikilala nila ang mga hakbang na ginawa ng pamahalaan para maresolba ang pagkalat ng mga pekeng produkto sa bansa.

Sa katunayan ay lumagda rin umano ng kasunduan ang IPOPHL sa pagitan ng mga brand owners at e-commerce platforms gaya ng Lazada at Shopee para magtatag ng notice-and-takedown procedure at feedback mechanism laban sa mga seller ng pekeng produkto. (Mia Billones)