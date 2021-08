Lansangan Trivia

Sa panahon ngayon na halos lahat ay kaya nang makuha sa internet (hindi na nga ako magugulat kung pati amoy ng ulam ay kaya na nilang magawa) kabilang na ang mga direksiyon ng pupuntahan ng isang motorista, wala nang nag-iisip at nagmememorya ng mga pangalan ng mga lansangan.

Napakalayo kumpara noong ako ay nag-uumpisa pa lamang na magmaneho sa Maynila dahil talagang manu-mano pa ang paghahanap ng mga lansangan at para hindi ka maligaw ay dapat mong kabisaduhin ang mga pangalan ng mga ito.

Kaya nga ba dekada otsenta hanggang nobenta ay sikat na sikat ang mga taxi driver dahil bukod -tanging sila ang nga nakakakabisa sa mga lansangan, pati na rin sa mga shortcut o pinakamabilis na ruta para maihatid sa pupuntahan ang kanilang mga pasahero.

Pero ito, balikan natin ang mga lansangan at kung ano ang kanilang dating pangalan bago pa man sila mailagay sa mapa ng Waze at Google Maps.

Sa Maynila ay kilalang kilala ang Lacson Avenue, ito ang nagdudugtong sa pagitan ng Nagtahan, Balic-balic at maging sa bahagi ng Tayuman sa naturang lunsod, pero ang dating pangalan nito ay Governor Forbes na hinango sa pangalan ni William Cameron Forbes na naging gobernador heneral ng Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa bansa.

Naging Lacson Avenue ito noong 1971 bilang pagkilala sa dating mayor ng Maynila na si Arsenio Lacson.

Pero kung ang pag-uusapan ay kalyeng ilang beses nagpalit ng pangalan, wala na sigurong tatalo sa Roxas Boulevard na matatagpuan sa lunsod ng Maynila, Pasay at Paranaque.

Alam ba ninyo na ang una nitong pangalan ay Cavite Boulevard bago naging Dewey Boulevard bilang simbulo ni Admiral George Dewey matapos na talunin sa digmaan ang mga Kastila, at kalsadang ito ay naging Heiwa Boulevard naman nang matalo ng mga Hapon ang mga Kano at ganap na naging Roxas Boulevard noong 1960 bilang simbulo ng dating Presidente Manuel Roxas.

At higit sa lahat, alam ba ninyo na ang orihinal na plano ay pagsamahin ang Quezon Avenue at Commonwealth Avenue na parehong matatagpuan sa Quezon City at pinaghihiwalay lamang ng bantayog ng dating Pangulong Manuel L. Quezon.

Ang orihinal na plano ay gawing Quezon Avenue lamang ang pangalan ng dalawang magkarugtong na lansangan buhat sa ngayon ay Welcome Rotonda hanggang sa Batasan Hills sa Quezon City.

Nagulo ito nang lumusob ang mga Hapon sa bansang noong WW2 at bagama’t hindi nagalaw ang pangalan ng bahagi mula Welcome Rotonda hanggang sa Elliptical Road, ang karugtong naman ay pinangalanang Mulawen Boulevard.

Taong 1960 naman nang maging Don Mariano Marcos Boulevard ang Mulawen Boulevard at matapos na lumayas ang mga Marcos noong EDSA revolution, ang nabanggit na bahagi ay pinangalanang Commonwealth Avenue at nanatili na hanggang sa kasalukuyan.

Oh ayan, may nalaman na naman tayo sa kuwento ng mga nabanggit na lansangan.

Ayos ba?