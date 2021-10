`Lannie’ naka-4 landfall, 23 lugar signal no. 1

Nakaapat na landfall na ang bagyong Lannie habang 23 lugar ang nasa ilaim pa rin ng Storm Signal No 1, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).

Unang tumama sa lupa ang bagyo sa Bucas Grande Island, Socorro, Surigao del Norte (4:30 am) ikalawa sa Cagdianao, Dinagat Islands (5 am); ikatlo sa Liloan, Southern Leyte (7:30 am) at ikaapat sa Padre Burgos, Southern Leyte (8 am).

Huli itong namataan sa Maasin Leyte taglay ang lakas ng hangin na 45 kph, bugso na 55kpg at kumikilos sa bilis na 20kph.

Nakataas ang Storm warning signal sa Masbate, Romnlon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Capiz, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Agusan del Norte at Camiguin.

Sa forecast track ng Pagasa ay tatahakin ni `Lannie’ ang Visayas area sa Lunes ng gabi bago tumawid sa Cuyo archipelago kung saan inaasahan ang isa pang landfall sa Palawan o Calamian Islands sa Martes ng umaga. (Tina Mendoza)