Lani palaging hilo: Martin maglalasing sa concert

Ang daming naawa kay Lani Misalucha dahil sa naranasang sakit, pati na sa mister niya.

Nakakalokang malaman na muntik na niyang iwanan ang pagkanta, dahil nga sa sakit, na umabot sa puntong nabingi siya at hindi na makakanta.

Pero, dahil sa suporta ng mga taong nagmamahal sa kanya, muli siyang ginanahan na kumanta. At katunayan, may concert pa siya with Martin Nievera, ang ‘NEW DAY’ na ipoprodyus ng Starmedia Entertainment, at gaganapin sa The Theatre at Solaire, sa June 5 (Sat) and June 6, 2021 (Sun) via KTX.ph, iWantTFC, and TFC IPTV Pay-Per-View.

Kuwento pa ni Lani, hirap pa rin siyang kumanta ngayon, dahil konting galaw ng ulo niya ay nahihilo na siya, na puwedeng ika-collapse niya.

Anyway, idinaan sa biro ni Martin ang pagmamahal kay Lani, na sa concert daw niya ay iinom siya ng alak para magmukha siyang bangag/groge at patas sila ni Lani.

At bongga ang mga guest nila tulad nina Marco Sison, Nonoy Zuniga, Rey Valera; kasama ang mga Fil-am artist tulad niina Marvin Aritrangco, Rasmin Diaz, Sharon Tanyag, and Temi.

Mula naman sa direksiyon ni Paolo Valenciano atn musical direction naman ni Louie Ocampo.

Sponsor ang Doon Thai and Asian Fusion Cuisine.

Andrea gusto nang jowain ni Seth

Kung mabibigyan ng pagkakataon na magsulat ng script, at magdirek na rin si Andrea Brillantes, ang tungkol sa mga basher na walang ginawa kundi laitin ang mga artista ang gusto niyang paksa.

Ikinuwento nga ni Andrea sa virtual presscon ng bagong anthology series nila nina Francine Diaz, Kyle Echarri, Seth Fedelin, ang “Click, Like Share” na mapaapnood sa June 5 sa KTX.ph, iWantTFC, at TFC IPTV, ang pinagdaanang hirap noong panahon na nagti-taping pa siya ng Kadenang Ginto.

“Ang dami kong pimples noon, hiyang-hiya ako. Na-overcome ko `yon dahil sa pagmamahal ng mga tao sa set. Sila ang bumuo sa akin,” sabi ni Andrea.

Si Seth naman, humirit na gusto na niyang maging dyowa si Andrea, ha!

“Sana may magbago sa amin,” sabi ni Seth sa tanong kung kumusta na ang ‘relasyon’ nila ni Andrea.

Nanlaki naman ang mga mata ni Andrea sa sinabi ni Seth.

Anyway, mapapanood sa “Click, Like Share” ang apat na kwento ng mga teenager na nakadepende ang buhay sa social media at ang malulupit na kahihinatnan ng paggamit nito sa maling paraan.

Nandiyan ang mga episode na “Reroute” ni Kyle, ang “Cancelledt” ni Francine, ang “Trending” ni Seth, at “Poser” ni Andrea.