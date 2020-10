Lani nahiya na lumevel kay Lea

Nabigla ang isa sa mga hurado ng The Clash ng GMA 7 na si Lani Misalucha sa ‘award’ na ibibigay sa kanya bilang isa sa mga outstanding Filipino sa Amerika. Kasama nga si Lani sa pararangalan sa ‘The Outstanding Filipinos in America Awards’ (TOFA) 100 Most Influential honorees’.

“Sa totoo lang hindi ko alam bakit ako sinali doon eh. Sigurado ba kayo?” reaksiyon ni Lani sa virtual conference para sa “The Clash”, na magsisimula na sa Oct. 3.

“Biro mo, sino ba naman kasabayan doon, as in malalaking tao. Mga shaker, mover, mga influential tao talaga as in,” saad niya.

Kasama nga si Lea Salonga sa pararangalan. At in fairness, keri naman talaga ni Lani na mapasama sa listahan na `yan.

Sabi nga ng mga co-judge niya sa The Clash na sina Christian Bautista at Ai-Ai delas Alas, deserve ni Lani na mapasama sa mga pararangalan. Pero, maganda rin makita kung gaano ka-humble talaga si Lani, na kilalang super husay na singer.

Anyway, mula nga pala sa 63 na contestant sa The Clash, nilimitahan na lang sa 30 clashers ang tinanggap mula sa libong sumali. At yes, wala na ring audience o fans na pinapayagang magpunta sa studio. (Dondon Sermino)