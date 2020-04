Lani Misalucha pabor sa mahabang lockdown

Bukod sa pagba-vlog dahil meron na nga siyang YouTube official channel, marami pang mga bagay na ginagawa si Lani Misalucha habang naka-lockdown sila sa Philippines.

Noong unang mag-announce ng Luzon-wide enhanced community quarantine, hindi muna bumalik ng Las Vegas, Nevada ang Asia’s Nightingale at ang mister niyang si Noli Misalucha dahil may mga inaayos pa raw sila.

Dapat ay May 14 sila babalik ng Las Vegas, pero dahil extended nga hanggang May 15 ang ECQ, hindi pa raw sure kung kailan ba sila makakabalik sa lugar nila sa Amerika.

Sabi ni Lani, “Wala pa ‘yung commercial flight ng airlines na sasakyan namin, kaya hindi pa sure, ganoon talaga.”

Agree rin daw si Lani at ang mister niya sa ginawang extension ng ECQ at ito ang pahayag nila.

“As of now mataas pa rin ang bilang ng cases. Remember it started sa two cases ng virus, ‘tapos in a matter of month lang, tumaas agad.

“Then second, depende sa capacity ng mga hospital natin to accommodate critical care.

“Third, problema kasi is marami matigas ang ulo. Baka dapat until June pa dapat (ang ECQ).

“Add ko lang kung meron na vaccine or drugs for COVID-19, eh, pwede na tanggalin ang ECQ,” pahayag ng mag-asawang Misalucha nang maka-text ko sa Viber.

Maraming pagtitiis din na ginagawa si Lani at ang kanyang mister dahil extended na naman ang ECQ. Hindi sila nagpapakasarap lang.

Sa katunayan, sobrang nagtitipid din sila ngayon.

“Tiis lang muna. Dalawang beses na lang kami kumakain sa isang araw ngayon.

“Meron day na isang beses na lang ang kain namin. Tiis lang muna tayo lahat,” sabi pa nila sa Viber text sa akin.

At least, bagay kay Lani at sa kanyang mister ang kasabihan na, “Habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot.

***

Jinggoy namimigay ng pera sa FB

Kahapon ay ka-chat ko rin si former Senator Jinggoy Estrada.

Ang tungkol sa palagi niyang pagpe-Facebook Live sa pamamagitan ng Citisen Jee official pafe niya ang kinumusta ko sa kanya.

Dahil pare-pareho namang lockdown tayo, aminado ang actor/politician na nag-e-enjoy siya sa ginagawang ‘yon.

“Araw-araw pa rin. Walang magawa,” sabi ni Jinggoy.

Nakakaaliw rin ang Facebook Live ni Jinggoy dahil kung ano-anong topic niya doon.

Sinasagot din niya ang mga tanong ng mga nanonood. At siyempre, panay rin ang pa-contest niya kung saan ay may prizes siya. Bale tulong na rin niya ‘yon sa mga nanonood sa kanyang Facebook Live.

Kinumusta ko nga pala kung nagkakausap ba sila ng leading lady niya sa “The Homecoming” na si Sylvia Sanchez na magaling na ngayon after mag-positive sa COVID-19?

“Hindi kami nagkakausap, eh,” sabi ni Jinggoy.

So, kumusta na ang movie nila na dapat ay kasali sa hindi natuloy na first Summer Metro Manila Film Festival? Next year na ba nila ipapalabas ‘yon?

“Honestly, hindi ko nga alam kung ano ang mangyayari. Hindi pa namin iniisip ‘yon sa ngayon,” pahayag pa ng dating senador.

Isa nga pala si Jinggoy sa mga celebrity na kapag nag-message ka ay sumasagot kaagad!