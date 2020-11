Lani may sakit pa rin Pops super promote ng album ni Martin

“Tuloy na tuloy ang Pasko!”

Yes, Dondon, kahit ano pa ngang pandemic at kalamidad ang dumating sa buhay ng mga Pinoy, majority pa rin sa atin ay magse-celebrate ng Pasko!

At dahil malapit na nga ang Pasko, inilabas na ng Vicor Records sa lahat ng digital music stores ang bagong Christmas song ng Concert King na si Martin Nievera.

Mabenta nga sa online music stores ang “A Brand New Christmas” ni Martin na ipino-promote rin ng kapwa niya celebrities, huh!

Ang nakakatuwa nga, ang ex-wife niyang si Pops Fernandez ang isa sa nagpo-promote ng nasabing Christmas song.

Sa pagpo-promote ni Pops ng Christmas song ng ex-husband, binati na niya ng Merry Christmas ang tatay ng mga anak niyang sina Robin at Ram. Siyempre, kilig-kiligan ang mga fan nila.

Ang maganda nga kasi sa kanilang dalawa, nabalik talaga ‘yung friendship nila at ok na ok sila kapag magkasama!

Nakakaaliw nga ang ibang Martin-Pops fans dahil meron pa silang “Team Hopia” na hindi raw magiging hopeless na magkabalikan ang dalawa! Hehehe!

Pero ‘yun nga, ang maganda, best of friends ang mag-ex!

Anyway, sa tsikahan nga pala namin ni Pops noong isang gabi ay naikuwento niyang may taping na naman siya for “The Clash” ng GMA 7.

Hindi pa nga natatapos ang pagiging guest judge niya sa nasabing show dahil hindi pa rin nakakapag-report si Lani Misalucha dahil nagpapalakas pa yata ang Asia’s Nightingale na galing sa pagkakasakit.

Mga artista naba-bash sa pagtulong

Kahit may COVID-19 pandemic at kung anu-anong mga kalamidad ang dumating sa ating bansa, nakabibilib pa rin ang mga Pinoy dahil hindi tayo basta sumusuko at nawawalan ng pag-asa sa buhay.

Ang maganda pa, ramdam na ramdam ang pagbabayanihan ng lahat!

Ang makatulong sa mga nasalanta ng sunud-sunod na mga bagyo, lalo na ni Typhoon Ulysses, ang pangunahing ginagawa ngayon ng karamihan.

Kaliwa’t kanan nga ang fundraisers na ginagawa ng maraming mga artista’t singer, pati ang pagsama nila sa relief operations para makatulong sa ating mga kababayan na sobrang naapektuhan ng mga kalamidad.

Pero siyempre, may ibang mga wala namang ginagawa kundi mam-bash pa rin ng mga celebrity na sobrang nag-e-effort nga para makatulong sa kanilang kapwa!

Pero ang maganda sa mga celebrity na ito, Dondon (my dear editor), kahit naba-bash pa nga sila, wala naman silang sawa sa pagtulong sa kanilang kapwa.

Sabi nga ng isang artistang nakausap ko, “Bashers will always be haters! Hindi ko naman kilala ang mga ‘yon, so, bakit ako magpapa-affect sa kanila?”

May iba naman na kinukuwestiyon kung bakit daw kailangang i-post pa ng mga celebrity ang pagtsa-charity nila, pero, bakit nga hindi? Kapag tahimik lang kasi na tumutulong ang isang celebrity, sasabihin na tutulog-tulog at walang ginagawang pagtulong.

Ang iba talagang mga walang magawa sa buhay, palaging may nakikitang mali sa kanilang kapwa.

Sabi nga ng isa pang artistang nakausap ko, “Dumb if you do, dumb if you don’t. Pero ako, ipo-post ko ang pagtsa-charity ko hindi para ipangalandakan ‘yon.

“Pino-post ko ‘yon para ma-inspire ang iba to the same thing.

“Let’s face it, malaki pa rin ang nagagawa ng mga artista to influence ang mga tagahanga nila.

“Kung ‘yung mga tagahanga ng mga artista like me na nagpo-post ng charity works, eh, makaka-influence sa mga fan na mag-charity rin, mas maganda.

“So, deadma na lang sa bashers!”

Well, tama naman ‘yon!