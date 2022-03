Lani bumida sa ‘The Voice’ Australia

Panibagong karangalan ang naibigay ni Lani Misalucha para sa mga Pilipino singer nang bumida ang kanyang golden voice sa grand finale ng The Voice Australia.

Nakabalandra sa Instagram ni Lani ang isang clip na ng show, na ipinapakita ang ilang mga finalist ng singing competition.

Maririnig ang background song, na punung-puno ng birit o hight notes.

Boses ni Lani ang ginamit sa nasabing theme, na ginawang background theme sa programa. Tarush, di ba?

Sa caption, nirepost ni Lani ang IG post ni Janara Nylan kaugnay sa project at ang pasasalamat nito kay Pinay international singer sa pag-awit sa vocals ng nasabing kanta na sya ang sumulat.

“Stoked! The Voice Australia played our song on the Grand Finale. Congrats @janaranylan on your first song placement! Remember we recorded the demo in Vegas. Huge love to our Ms @lanimisalucha on vocals and massive congrats to @bella.taylor for winning @thevooiceeau2021.”

Sa kanyang sariling IG post, sinabi ni Janara na ‘The Rise’ ang title ng awiting, na ni-record nila ni Lani Misalucha.

Baby ni Anne naaliw sa mga manok ni Locsin

Wala pa ngang isang linggo ay nangangarap na agad si Anne Curtis na maulit ang get-together nila nina Bea Alonzo, Angel Locsin, Angelica Panganiban, Dimples Romana.

Sa post ni Anne sa Instagram, nagpahayag ito nang pananabik na masundan agad-agad ang kanilang pagkikita.

“Missed these ladies so much! Imagine 2 years worth of catching up. They finally got to meet my little one too…Till the next one mga mars. Let’s not wait too long x,” sabi ni Anne.

Nagpasalamat din si Anne kay Angel para sa mga manok niya na kinaaliwan ni Dahlia.

“Thank you Tita Gel for showing her your cutie chickens (Tita Bea, next time promise),” sabi ni Anne.

Mapapanood sa Instagram ng nasabing anak ni Anne ang video na nakatingin ito sa mga manok ni Angel na pagala-gala sa kanyang garden.

Jed pinusuan ni BTS RM, muntik himatayin

Halos himatayin sa tuwa si Jed Madela nang makitang nag-‘heart’ emoticon sa kanya ang isa sa mga member ng BTS na si RM.

Pinagmalaki, pinangalandakan ni Jed sa social media ang pagpansin sa kanya ni RM, dahil sa VuDu art dolls na pinoste niya at pinadala sa IG account ng nasabing Korean superstar.

Pinoste ni Jed sa Instagram wall ang response ni RM sa kanyang mga dolls at ang account mismo ng BTS singer.

“Even the smallest gesture can already be a huge thing for someone…for me. Today, I was over the moon when I saw that RM of BTS has “SEEN” a pic I sent him last December, a photo of an art toy I made, knowing that he collected art toys. That “seen” was enough for me.

“But today, before sleeping, I sent him another photo of the BTS inspired VuDu art toys I made…and he responded with a heart.

“Sorry guys. I’m fanboying. Yeah, I’ve met international artists in the past but when you “connect” with someone you really adore, it’s different. I will forever be a fan of BTS. Now I can’t sleep..I’m Happy. #BTS #Army,” sabi ni Jed.

May mga nagduda sa tweet ni Jed, pero masaya rin ang mga ito kung totoong napansin nga siya ni RM.