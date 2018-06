Lani bongga ang karanasan sa namatay na tatay ni Michael Jackson

Ikinalungkot ni Asia’s Nightingale Lani Misalucha ang pagkamatay ng ama ni Michael Jackson na si Joe Jackson. Kuwento ni Lani, isa si Joe sa parating nanonood sa kanyang noon kapag may regular show siya sa Las Vegas.

Parati raw nasa harapan si Joe at nang minsan daw silang nag-usap, gusto raw dalhin ni Joe ang anak niyang si Michael para panoorin siya.

“That was a long time ago noong may residency ako as a performer in Las Vegas.

“Nakakatuwa naman na he was always there at naa-appreciate niya ang performance ko.

“I had a chance to meet him at sabi nga niya, he wants MJ to see my show. ‘Yun nga lang, hindi na nangyari iyon because Michael died.

“Tapos heto nga, nabalitaan ko that Joe has also passed away. May his soul rest in peace.

“Actually, may photo kami together. Hahanapin ko para mai-post ko. He was a very nice man and he really appreciates good music,” pagbalik-tanaw ni Lani.

Anyway, balik-Kapuso si Lani dahil isa siya sa uupo na judge sa nalalapit na reality singing competition show na The Clash. Makakasama niya bilang judge din ay sina Regine Velasquez-Alcasid, Christian Bautista at Ai-Ai delas Alas.

Ang The Clash ang first regular show ulit ni Lani sa GMA-7 after 15 years. Huling shows niya sa GMA-7 ay noong 2003 bago siya nag-migrate sa Amerika. Ito ay ang S.O.P. at Celebrity Turns.

“Nakakatuwa kasi hindi na ako talaga pinilit ng mga bossing ng GMA-7 na maging part ako ng show na ito.

“I missed everybody sa GMA-7. I missed working with Regine na nakasama ko for such a long time sa S.O.P.

“They gave me a warm welcome. As if hindi ako nawala nang matagal.

“Kaya for the duration of the show, mapapanood nila ako rito sa The Clash,” ngiti pa ni Lani na isa na palang lola sa apat niyang apo sa Las Vegas.