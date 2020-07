‘Langit’ ni Nadine muntik sumilip sa bikini

Tama na Nadine Lustre! Itigil mo na ‘yan!

Yan ang pabirong komento ng mga kaibigan niya dahil sa latest Instagram post niya na naka-bikini siya, at halos ang ‘flower’ na lang niya ang natakpan dahil sa sobrang kitid nito. Lantad na lantad nga ang singit ni Nadine, na mabuti na lang at ginawang black and white ang photo.

Huwawwwwww! Damn girl! Hinihika na kami! Omg so hotttt! Roar!

Sa photo nga ay walang tiyan, bongga ang kurba, at halos lumabas na ang pisnging langit ni Nadine.

Well, si Nadine nga lang ang kayang gumawa nito, na sabi nga nila ay tunay na warrior talaga!

Megan inilantad ang pangit na ugali ni Mikael

Sa kanilang #BehindRelationshipGoals na podcast ay ibinahagi nina Mikael Daez at Megan Young ang mga ugali nang isa’t isa na hindi nila gusto. Sabi nila, nabuo ang naturang podcast para ipakita sa kanilang mga follower na hindi picture perfect ang kanilang relationship at gaya rin ng lahat ay may ups and downs din silang mag-asawa.

Pagbabahagi ni Megan, noong bago pa lang sila ni Mikael, isa sa mga hindi niya gustong katangian nito ay ang kagustuhan nitong maging tama parati.

“It was something that I started to dislike about Mikael, it was the fact that he was always quote-unquote ‘right.’ The way that you would tackle things is very much the same but our views were in some ways, different because of our upbringing. He was always right because he could always justify it to make sure na siya ‘yung tama.”

Para naman kay Mikael, isa sa ugali ni Megan na gusto niyang mabago ay ang hindi nito pakikipag-usap para maresolba ang mga bagay-bagay. “I hated that you never fought back. Boneezy [Megan] is non-confrontational. I would not necessarily say that I’m confrontational but I’m very direct. Literally, she would just keep quiet. I realized this is still a problem up until now,” sabi ng Love of my Life star.

Samantala, habang tigil pa rin sa taping ng kani-kanilang serye sa Kapuso Network, busy sina Mikael at Megan sa kanilang vlogs, podcasts, at pagsali sa online gaming for a cause.