Langis sisirit ng P100 per litro – DOE

Panibagong kalbaryo na naman ang haharapin ng mga nasa transport sector dahil sa nakaambang pagtaas ng presyo ng diesel ngayong Martes.

Sa laging Handa public briefing, sinabi ni Department of Energy Undersecretary Gerardo Erguiza Jr. isa sa dahilan ng pagtaas na naman ng presyo ng diesel ay ang pagtaas sa presyo ng dolyar.

“Sa estimate ho ng mga private companies, ang diesel ay four something, pero ‘yong gasoline ay bumababa ng 23 doon sa kanilang computation. Last week nakita natin ang bahagyang pagbaba ng fluctuations sa world market price sa Dubai benchmark at bahagyang lumiit kaya lang ang bayaran ay nasa dolyar at tumaas ang presyo ng dolyar kaya tumaas ‘yong net effect niya. ‘Yon ang isang rason kung bakit bahagyang tumaas ulit dahil tumaas ‘yong dolyar,” ani Erguiza.

Isa pa aniya sa dahilan ng pagtaas sa presyo ng krudo ay ang teknolohiyang ginagamit sa refinery process na limitado lamang ang produksiyon.

Pero sinabi ni Erguiza na ang diesel lamang ang tumaas at hindi naman kasali ang gasolina.

Tiniyak naman ng opis¬yal na hindi naman biglaang aabot agad sa P100 kada litro ang presyo ng produktong petrolyo pero kung tuloy-tuloy at magpapatong-patong ang pagtaas araw-araw at kada linggo ay posibleng mangyari ito.

“Kung based sa isang dramatic extreme ration, bigla na lang aangkat at batas eh hindi naman ho. Pero ang nangyayari rito, nagpapatong-patong, may posibilidad ‘yan kung tuloy-tuloy na bawat araw, bawat linggo eh tumataas. Pero ‘yong biglaan ho na pag-angat, pagtaas ng P100, eh ‘yon ho eh hindi naman mangyayari most likely,” wika ni Erguiza. (Aileen Taliping)