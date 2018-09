Landslide sa Itogon, Benguet dili tungod sa pagmina – DENR

Gipasabot ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Roy Cimatu na walay kalabutan ang pagmina sa nahitabong landslide sa usa ka bunkhouse sa Itogon, Benguet.

Matud ni Cimatu, nga ang hinungdan sa landslide tungod sa pag-igo sa bagyong Ompong.

“It was not during the process of mining ito nangyari. It was during typhoon. Nagkataon naman na nagtago sila sa isang bunkhouse kasi akala nila doon ang taguan. For the previous na may bagyo odon sila. Safe sila dati doon,” matud sa kalihim.

Tungod niini giklaro ni Cimatu nga ang pagkamatay sa moabot sa 40 katawo sa maong landslide mahimong makonekta sa pagmina kay kanhi mining site ang bunkhouse.

“With or without the mining, magla-landslide ‘yan. Ang nangyari lang, nagkataon na ang mga minero ay doon nakatira kung kaya sila ang naging biktima. Connect-connect na lang. The landslide is not about mining. Pero ang pagkamatay, hindi natin pwede sabihin na it’s not about mining dahil nandoon sila dahil sa mining.” dugang ni Cimatu.

Tungod sa nahitabong insidente, gipahunong na sa gobyerno ang small-scale mining nga maoy panginabuhi sa moabot sa 10,000 katao.

Misaad usab ang kagamhanan nga mohatag ug bag-ong trabaho sa mga maapektohang meniro.